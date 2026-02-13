13 de febrero de 2026 - 09:10

"Es una deuda de la democracia": Mercedes Rus celebró el avance de la baja de la edad de imputabilidad

La ministra de Seguridad de Mendoza sostuvo que se trata de una “ley integral y moderna”, acorde a la “realidad jurídica y social que vivimos”.

Mercedes Rus ministra de Seguridad y Justicia

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política
La funcionaria de Alfredo Cornejo advirtió a través de su cuenta de Twitter que “ninguna ley es la solución total a un problema”, sino “una herramienta”.

Pero remarcó que “modificar normas del siglo pasado, como el Código Penal y una ley de responsabilidad penal juvenil que tiene casi 50 años, es una deuda pendiente de la democracia”.

“Por eso celebro el avance hacia una ley integral y moderna, acorde a la realidad jurídica y social que vivimos”, ratificó la ministra.

Luego, argumentó que “la edad no puede ser una zona de impunidad cuando se cometen delitos graves. Eso no criminaliza la juventud. Reafirma el contrato social”.

Un joven de 14 años comprende que matar o robar es un delito. Comprende la criminalidad del acto. Y cuando eso ocurre, el Estado debe intervenir con un abordaje judicial adecuado”, sostuvo.

Y explicó que “esto no es pensar que una ley va a resolver todo el problema del involucramiento de jóvenes en el delito. Es entender que la ley fija límites, ordena responsabilidades y protege a las víctimas”.

La ministra afirmó que la práctica “demuestra que hoy los jóvenes en conflicto con la ley penal sólo en un 8% reciben penas de prisión. El 92% restante accede a medidas alternativas”.

“Por eso el foco también debe estar en fortalecer las herramientas de contención, asistencia y seguimiento para que el abordaje sea realmente eficaz", ponderó Rus.

Y completó: "Responsabilidad, justicia y reinserción no son conceptos opuestos. Son parte del mismo equilibrio”.

