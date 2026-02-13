"Es una deuda de la democracia": Mercedes Rus celebró el avance de la baja de la edad de imputabilidad

Denuncian por "terrorismo" a los antisociales que causaron destrozos en el Congreso: quiénes son

La funcionaria de Alfredo Cornejo advirtió a través de su cuenta de Twitter que “ninguna ley es la solución total a un problema”, sino “una herramienta”.

Pero remarcó que “modificar normas del siglo pasado, como el Código Penal y una ley de responsabilidad penal juvenil que tiene casi 50 años, es una deuda pendiente de la democracia”.

“Por eso celebro el avance hacia una ley integral y moderna , acorde a la realidad jurídica y social que vivimos”, ratificó la ministra.

Luego, argumentó que “la edad no puede ser una zona de impunidad cuando se cometen delitos graves . Eso no criminaliza la juventud. Reafirma el contrato social”.

“Un joven de 14 años comprende que matar o robar es un delito. Comprende la criminalidad del acto. Y cuando eso ocurre, el Estado debe intervenir con un abordaje judicial adecuado”, sostuvo.

Un joven de 14 años comprende que matar o robar es un delito. Comprende la criminalidad del acto. Y cuando eso ocurre, el Estado debe intervenir con un abordaje judicial adecuado. — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) February 12, 2026

Y explicó que “esto no es pensar que una ley va a resolver todo el problema del involucramiento de jóvenes en el delito. Es entender que la ley fija límites, ordena responsabilidades y protege a las víctimas”.

La ministra afirmó que la práctica “demuestra que hoy los jóvenes en conflicto con la ley penal sólo en un 8% reciben penas de prisión. El 92% restante accede a medidas alternativas”.

“Por eso el foco también debe estar en fortalecer las herramientas de contención, asistencia y seguimiento para que el abordaje sea realmente eficaz", ponderó Rus.

Y completó: "Responsabilidad, justicia y reinserción no son conceptos opuestos. Son parte del mismo equilibrio”.