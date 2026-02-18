Un acuerdo ante la Suprema Corte confirmó la elección de convencionales constituyentes en San Rafael

En una audiencia clave realizada ante la Suprema Corte de Justicia , las partes en conflicto por la redacción de la Carta Orgánica Municipal de San Rafael alcanzaron un acuerdo que garantiza el desarrollo de los comicios programados para el próximo domingo 22 de febrero.

El pacto surge luego de que el diputado José Luis Ramón (del espacio Protectora, hoy Hacemos) solicitara una medida cautelar para suspender la ejecución de la Ordenanza N° 15.430 , la cual ordenaba la elección de Convencionales Municipales .

La reunión de conciliación, celebrada este miércoles por la tarde, contó con la presencia de los apoderados legales de la Municipalidad de San Rafael , el diputado Ramón y el Fiscal de Estado, Fernando Simón .

Por parte del máximo tribunal, asistieron los ministros Dalmiro Garay Cueli, Julio Gómez, Mario Adaro y Omar Palermo . Durante el encuentro, se resolvió que el proceso electoral siga su curso normal , por lo que las partes desistieron tanto de la medida cautelar como del expediente principal.

El punto central que permitió destrabar el conflicto establece un mecanismo de validación ciudadana . Según lo acordado entre las partes, el municipio deberá convocar a un Referéndum en las próximas elecciones de concejales para que la ciudadanía decida si habilita o no la Carta Orgánica que redacte la Convención.

Un aspecto fundamental del acuerdo es que, hasta tanto no se obtenga la aprobación en dicho referéndum por la mayoría de los votos afirmativos válidamente emitidos, el eventual texto de la Carta Orgánica no adquirirá vigencia normativa.

Con esta conciliación lograda, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza informó que no se expedirá respecto a la medida de inconstitucionalidad que había sido presentada originalmente por el diputado Ramón.

En consecuencia, el próximo 22 de febrero, los ciudadanos de San Rafael acudirán a las urnas para votar en dos categorías: Concejales y Convencionales Municipales.

La respuesta de José Luis Ramón

Tras la audiencia, el diputado José Luis Ramón calificó el pacto como un "acuerdo institucional" que permite normalizar la elección y otorgar una "base de legitimidad más sólida" al proceso constituyente. Según el legislador, la autonomía municipal representa un "derecho constitucional" y una "aspiración legítima de los pueblos", por lo que su planteo original buscaba garantizar que el procedimiento contara con "reglas claras" y una verdadera participación ciudadana.

La autonomía se construye con la gente. pic.twitter.com/AGTqrqgd1L — José Luis Ramón (@JoseLuisRamonOk) February 18, 2026

Ramón enfatizó que las decisiones fundacionales de este tipo requieren un "consenso social explícito" y no pueden surgir únicamente de una coyuntura electoral. "No se trata de frenar la autonomía, sino de garantizar que nazca fuerte, clara y respaldada por quienes serán sus protagonistas: los vecinos", sostuvo en un comunicado, destacando que cuando la política transforma el conflicto en diálogo, la institucionalidad se fortalece. En este sentido, celebró que la ciudadanía tenga la "última palabra" a través de la consulta popular vinculante antes de que el texto entre en vigencia.