Legislatura: estas son las presidencias de los bloques y qué lugar se disputa el PJ con La Libertad Avanza

La Legislatura ya atravesó el recambio de la mitad de sus miembros en ambas cámaras y, a días del discurso del gobernador Alfredo Cornejo en la apertura de la Asamblea Legislativa, las distintas fuerzas se encuentran en plena definición de las presidencias de bloque y, en paralelo, se libra otra disputa clave: las vicepresidencias de Diputados y Senadores, donde el PJ y La Libertad Avanza.

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Interna del PJ: la fractura llegó al Senado y La Cámpora se abrió del peronismo

La semana pasada, tras el acto de jura de los legisladores electos en los comicios de octubre, en el Senado se acordó la continuidad de Martín Kerchner como presidente provisional de la Cámara Alta.

En Diputados, en tanto, Andrés Lombardi seguirá por séptimo año consecutivo al frente del cuerpo. Ambos responden a la UCR y garantizan la continuidad del oficialismo en la conducción institucional.

El presidente provisional de la Cámara de Senadores, Martín Kerchner junto con el titular de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

Sin embargo, el reordenamiento más fino se da puertas adentro del peronismo. La salida de La Cámpora del bloque tradicional reconfiguró el tablero y abrió una disputa directa con La Libertad Avanza por espacios de poder, particularmente por las vicepresidencias de ambas cámaras.

En ese esquema, la disputa por las vicepresidencias no es menor. Más allá de lo simbólico, se trata de cargos con peso en la dinámica diaria: quienes ocupan esos lugares quedan en la línea de conducción de las sesiones, pueden ordenar el debate ante eventuales ausencias de las autoridades y tienen incidencia en la firma de resoluciones administrativas.

Las autoridades definitivas, tanto de bloques como de comisiones, se terminarán de oficializar en la primera semana de mayo, una vez superada la apertura de sesiones ordinarias del 1° de mayo, tal como fija la Constitución provincial.

Qué pasa en el Senado

En la Cámara Alta, el escenario quedó especialmente equilibrado. Antes del recambio, la vicepresidencia estaba en manos del kirchnerista Félix González, quien ahora integra el bloque Frente Patria junto a Omar Parisi.

Hoy, el PJ “tradicional” cuenta con cinco bancas, la misma cantidad que La Libertad Avanza, lo que deja la definición de la vicepresidencia completamente abierta.

En cuanto a las jefaturas de bloque, Adriana Cano continuará al frente del peronismo, mientras que el lavallino Lucas Fosco conducirá a los libertarios. Aún no hay nombres oficializados para la vicepresidencia, pero en ambos espacios admiten que la negociación está en pleno desarrollo.

Omar Parisi - Félix González (1) Félix González y Omar Parisi conforman el bloque Frente Patria en la Cámara de Senadores. Ramiro Gómez / Los Andes.

El bloque peronista se completa con Mauricio Sat y los recientemente asumidos Luis Novillo, María Luz Llorens y Pedro Serra. Del lado libertario, integran la bancada María Pía Fanelli, Alejandra Gómez, Carolina Loparco y Macarena D’Ambrogio, esta última cercana al diputado nacional Facundo Correa Llano.

En el resto del tablero, Natacha Eisenchlas seguirá como presidenta del bloque Cambia Mendoza, mientras que Ariel Pringles estará al frente de La Unión Mendocina. En los pasillos legislativos no descartan movimientos: incluso se menciona la posibilidad de que Pringles pueda acercarse al PJ.

Entre los monobloques aparecen Martín Rostand (PRO), Armando Magistretti (Partido Demócrata), Dugar Chappel (Partido Verde) y Duilio Pezzuti (Podemos–Encuentro Peronista), todos con peso propio en un esquema que puede volverse decisivo en votaciones ajustadas.

Diputados: nombres sobre la mesa

En la Cámara Baja, la disputa replica la lógica del Senado, aunque con más nombres en danza. La fractura del peronismo dejó al PJ con siete bancas, la misma cantidad que La Libertad Avanza, lo que vuelve a poner en discusión la vicepresidencia.

Antes del recambio, ese lugar estaba ocupado por Juan Pablo Gulino, hombre del intendente de Maipú, Matías Stevanato. Con su salida, el PJ empuja ahora a Matías Montes, otro dirigente del riñón maipucino.

Del lado libertario, el nombre que suena es el de María Inés Ramos. En este contexto, fuentes legislativas no descartan una salida salomónica: el reparto de las vicepresidencias entre ambos espacios para evitar un conflicto abierto.

En cuanto a las presidencias de bloque, Franco Ambrosini encabezará el interbloque oficialista, mientras que dentro de la UCR todo indica que César Cattaneo será quien conduzca la bancada radical. A ese esquema se suma el monobloque de Sol Salinas (Unión PRO).

La Libertad Avanza tendrá como jefe de bloque a Nicolás De Pedro Buttini. En tanto, el PRO —ya fuera de La Unión Mendocina— define su conducción entre Jimena Cogo y Stella Huczak.

Bloque La Libertad Avanza diputados El bloque de diputados de La Libertad Avanza será presidido por Nicolás De Pedro Buttini. Ramiro Gómez / Los Andes.

El peronismo, en tanto, llegará fragmentado en tres bloques: el PJ alineado con intendentes seguirá bajo la conducción de Germán Gómez; el Frente Patria será encabezado por Lucas Ilardo, acompañado por Lidia Quintana; y el Frente Renovador Mendoza Línea Nacional tendrá a Gabriela Lizana como referente.

Por su parte, La Unión Mendocina quedó reducida a Jorge Difonso —que continuará como titular— y Rolando Scanio. Completa el mapa una serie de monobloques con afinidad al oficialismo: Edgardo Civit Evans (Jubilados Auténticos), Gustavo Cairo (Mendocinos por la Libertad) y Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza).