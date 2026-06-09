Miércoles con alerta por Zonda y leve ascenso de la temperatura en Mendoza: qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una mínima de 6°C. Cómo estará el tiempo los siguientes días.

Este miércoles se presentará en Mendoza con condiciones meteorológicas contrastantes según la zona. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada en el llano estará caracterizada por un estado parcialmente nublado con ascenso de la temperatura.

Tras un amanecer frío en el que la mínima se ubicará en los 6°C, el termómetro mostrará una evolución favorable, permitiendo que la máxima alcance los 16°C. En cuanto a la circulación general del aire, se registrará un predominio de los vientos del sector sur en la mayor parte del territorio.

Sin embargo, la atención de los organismos de prevención civil estará focalizada en el extremo sur mendocino. El reporte oficial advierte sobre la persistencia de viento Zonda en Malargüe, un fenómeno que mantendrá las ráfagas secas y cálidas en esa región, exigiendo precaución por la potencial reducción de la visibilidad y el aumento del riesgo de incendios.

En la zona de cordillera, las perspectivas meteorológicas siguen siendo complejas para la logística y el transporte. Se prevé la continuidad de nevadas, situación que mantiene cerrado el tránsito en el Paso Cristo Redentor.