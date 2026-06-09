Brutal caso de maltrato animal en Bahía Blanca: dos jóvenes golpearon a una nutria hasta matarla

El pasado lunes, un indignante caso de maltrato animal generó conmoción en Bahía Blanca luego de que dos jóvenes mataron a patadas a una nutria y registraron toda la secuencia en un video. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y llegaron hasta las autoridades municipales.

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Los involucrados fueron identificados como Bautista Bravo e Imanol Santerre , ambos de 18 años y oriundos de Coronel Suárez quienes quedaron en el centro de la investigación tras la difusión de las imágenes.

Estos HDP son los que mataron la nutria qué se encontraba perdida en Bahía Blanca....compartan pic.twitter.com/grLXoRtu4l

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el hecho derivó en una denuncia penal impulsada por la Fundación Grupo Alianza Animal, cuya presidenta, Morena Loncaric, aportó a la Justicia la información reunida tras la viralización del video.

“Hoy me levanté a la mañana y mandó al grupo una chica que había subido este incidente, este acto atroz que hicieron con estos dos pibes y nos había etiquetado para que difundamos” , expresó Loncaric en declaraciones con La Brújula 24.

El brutal ataque a una nutria

El animal atacado era un coipo, una especie conocida popularmente como nutria, que era buscada por personal de Zoonosis para intentar rescatarla.

En las imágenes, se observa a Bravo golpeando reiteradamente al animal y acorralándolo contra la vereda de la calle Paraguay al 500. Mientras tanto, Santerre filmó el repudiable hecho en medio de risas. "Vamos a matarlo y lo hacemos escabeche”, se escucha decir a uno de los jóvenes. El ataque fue tan brutal que terminó con la vida del animal.

Tras conocerse el caso, la Municipalidad de Bahía Blanca anunció que se presentará como particular damnificado para colaborar con la investigación judicial y acompañar el avance de la causa. Además, manifestó que la violencia contra los animales “exige una respuesta firme por parte del Estado”.

La investigación continúa mientras crece el repudio social por el episodio y distintas organizaciones protectoras de animales reclaman sanciones para los responsables.

Piden declarar personas "non gratas" a los atacantes

Tras conocerse el hecho, este martes la presidenta del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, Gisela Caputo, elevó un pedido para declarar personas "non gratas" de la ciudad a los agresores. "La única posibilidad de revertir esa situación sería si se comprometen a hacer un trabajo voluntario en las instituciones proteccionistas", señaló.

Embed Piden declarar personas no grata a los jóvenes que mataron a la nutria



Fue un proyecto presentado en el Concejo Deliberante. Además, el Municipio iniciará acciones legales contra los protagonistas del hecho pic.twitter.com/M3ezlBpiik — mavica (@mavica7) June 9, 2026

Por otro lado, la concejal solicitó en el proyecto que las autoridades de la Universidad donde los jóvenes estudian que también les apliquen sanciones disciplinarias.

Ley contra el maltrato animal

En Argentina, la principal norma que sanciona el maltrato animal es la Ley 14.346 de Protección de los Animales, vigente desde 1954. Esta ley establece que el maltrato y los actos de crueldad contra los animales constituyen un delito.

La ley dispone una pena de 15 días a 1 año de prisión para quien inflija malos tratos o cometa actos de crueldad contra animales.