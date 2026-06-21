21 de junio de 2026 - 08:28

Llegó el invierno a Mendoza: nublado, precipitaciones y fuerte caída de la temperatura este domingo

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una mínima de 3°C. Cómo estará el tiempo durante el inicio de semana.

Arrancó el invierno en Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Arrancó el invierno en Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este domingo se presenta en Mendoza con un marcado desmejoramiento en las condiciones meteorológicas, consolidando un ambiente puramente invernal en coincidencia con el solsticio que da inicio formal a la estación más fría del año. Arrancó el invierno y el termómetro lo sabe.

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La jornada estará caracterizada por un escenario parcialmente nublado, vientos del sector sur, precipitaciones aisladas, descenso de la temperatura.

Tras un amanecer muy frío en el que la mínima se ubicó en los 3°C, la persistencia de la nubosidad y la rotación del viento hacia el cuadrante sur acotarán de manera significativa el confort térmico por la tarde, provocando que la máxima alcance apenas los 13°C en el Gran Mendoza.

Anticipo del inicio de semana: lunes de frío polar y heladas

El panorama meteorológico se tornará aún más riguroso a partir del lunes 22 de junio, con un arranque de semana laboral marcado por el frío extremo. El pronóstico extendido anticipa un día de poca nubosidad, heladas matinales, vientos del sector norte, con descenso de la temperatura.

Pese a que el cielo estará más despejado, la pérdida de radiación nocturna provocará que la mínima se desplome hasta 1°C (con registros bajo cero en zonas rurales), mientras que la máxima se congelará en los 10°C.

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