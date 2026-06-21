Llegó el invierno a Mendoza: nublado, precipitaciones y fuerte caída de la temperatura este domingo

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una mínima de 3°C. Cómo estará el tiempo durante el inicio de semana.

Este domingo se presenta en Mendoza con un marcado desmejoramiento en las condiciones meteorológicas, consolidando un ambiente puramente invernal en coincidencia con el solsticio que da inicio formal a la estación más fría del año. Arrancó el invierno y el termómetro lo sabe.

La jornada estará caracterizada por un escenario parcialmente nublado, vientos del sector sur, precipitaciones aisladas, descenso de la temperatura.

Tras un amanecer muy frío en el que la mínima se ubicó en los 3°C, la persistencia de la nubosidad y la rotación del viento hacia el cuadrante sur acotarán de manera significativa el confort térmico por la tarde, provocando que la máxima alcance apenas los 13°C en el Gran Mendoza.

Anticipo del inicio de semana: lunes de frío polar y heladas El panorama meteorológico se tornará aún más riguroso a partir del lunes 22 de junio, con un arranque de semana laboral marcado por el frío extremo. El pronóstico extendido anticipa un día de poca nubosidad, heladas matinales, vientos del sector norte, con descenso de la temperatura.