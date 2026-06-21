21 de junio de 2026 - 22:25

Tras el comienzo del invierno, Mendoza se prepara para una semana de heladas matinales

El Servicio Meteorológico anticipa jornadas de poca nubosidad tras el Día del Padre. El alivio térmico llegará recién hacia el jueves.

El invierno ya se hace sentir en Mendoza con heladas matinales consecutivas.

El invierno ya se hace sentir en Mendoza con heladas matinales consecutivas.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza le dio la bienvenida oficial al invierno con una jornada del Día del Padre que obligó a los mendocinos a sacar los abrigos más pesados. Este domingo 21 de junio se presentó gris y marcadamente fresco. Sin embargo, el verdadero desafío invernal comenzará a partir de este lunes, con un pronóstico extendido que anticipa heladas matinales consecutivas.

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De acuerdo a los últimos datos meteorológicos, el lunes 22 de junio marcará un inicio de semana con poca nubosidad pero con un sensible descenso de la temperatura debido al ingreso de vientos del sector norte. Se esperan heladas matinales severas, con una mínima estimada en apenas 1°C y una máxima que no superará los 10°C, convirtiéndose en el día más frío del período.

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El martes 23 mantendrá el mismo patrón con un cielo mayormente limpio y heladas en las primeras horas del día. La mínima se clavará nuevamente en 1°C, aunque la rotación del viento hacia el sector sur aportará un levísimo ascenso en la tarde, estirando la máxima hasta los 11°C.

Para el miércoles 24, el panorama matutino será aún más extremo. La entrada de vientos del sector norte provocará que el termómetro registre una mínima de 0°C. Pese al frío amanecer y a las heladas generalizadas, la poca nubosidad permitirá que el sol colabore con un paulatino ascenso térmico por la tarde, alcanzando una máxima de 12°C.

Finalmente, el jueves 25 de junio traerá un alivio más notable para los mendocinos. Si bien persistirá el cielo con poca nubosidad y los vientos continuarán soplando desde el norte, las heladas darán una tregua. La temperatura mínima ascenderá a los 3°C, mientras que la máxima escalará hasta unos agradables 14°C.

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