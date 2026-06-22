Mendoza, bajo cero y con heladas: las zonas que sufrieron hasta -9°C este lunes

A excepción del área metropolitana, Mendoza amaneció prácticamente con temperaturas bajo cero este lunes 22 de junio , justo después de producirse el solsticio de invierno.

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Con mínimas bajo cero y heladas, la situación fue dura en distintas localidades del Valle de Uco, Luján de Cuyo, Sur y Este provincial , según los registros de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas.

La localidad de El Cepillo, en San Carlos, registró -9°C cerca de las 8 de este lunes. En Pareditas, hubo -7.7°C, mientras que el paraje rural Casas Viejas tuvo -7°C.

Por su parte, la villa cabecera de Tunuyán sufrió -6.5°C , mientras que La Estacada marcó -6.4°C .

Mínimas bajo cero en gran parte de Mendoza este 22 de junio

Mínimas bajo cero en gran parte de Mendoza este 22 de junio

Perdriel (Luján de Cuyo) tuvo -5.4°C. Respecto a la Zona Este, el distrito El Marcado (Santa Rosa) mostró -5.8°C.

En el Sur provincial, La Correina (San Rafael) registró -5.7°C y la ciudad de Malargüe, -4.2°C.

Mínimas bajo cero en gran parte de Mendoza este 22 de junio Mínimas bajo cero en gran parte de Mendoza este 22 de junio Contingencias Climáticas

El pronóstico del tiempo en Gran Mendoza

"Poca nubosidad, heladas matinales, vientos del sector norte, descenso de la temperatura", indica para hoy el pronóstico del tiempo, con una mínima de 1°C y una máxima de apenas 10°C.

La semana seguirá similar en el área metropolitana: el martes, la máxima será de 11°C, mientras que el miércoles rondará los 12°C.

En tanto, las mínimas, cerca de 0°C.

No hay reportes de lluvias ni tampoco sobre nevadas en la montaña.