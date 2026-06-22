22 de junio de 2026 - 08:17

Mendoza, bajo cero y con heladas: las zonas que sufrieron hasta -9°C este lunes

En las primeras horas, este 22 de junio muestra temperaturas gélidas en gran parte de la provincia.

Lunes bajo cero en Mendoza: estas fueron las localidades más frías

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Mínimas bajo cero en gran parte de Mendoza este 22 de junio

Mínimas bajo cero en gran parte de Mendoza este 22 de junio

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Contingencias Climáticas
Mínimas bajo cero en gran parte de Mendoza este 22 de junio

Mínimas bajo cero en gran parte de Mendoza este 22 de junio

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Contingencias Climáticas
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

A excepción del área metropolitana, Mendoza amaneció prácticamente con temperaturas bajo cero este lunes 22 de junio, justo después de producirse el solsticio de invierno.

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Con mínimas bajo cero y heladas, la situación fue dura en distintas localidades del Valle de Uco, Luján de Cuyo, Sur y Este provincial, según los registros de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas.

La localidad de El Cepillo, en San Carlos, registró -9°C cerca de las 8 de este lunes. En Pareditas, hubo -7.7°C, mientras que el paraje rural Casas Viejas tuvo -7°C.

Mínimas bajo cero en gran parte de Mendoza este 22 de junio
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Por su parte, la villa cabecera de Tunuyán sufrió -6.5°C, mientras que La Estacada marcó -6.4°C.

Perdriel (Luján de Cuyo) tuvo -5.4°C. Respecto a la Zona Este, el distrito El Marcado (Santa Rosa) mostró -5.8°C.

En el Sur provincial, La Correina (San Rafael) registró -5.7°C y la ciudad de Malargüe, -4.2°C.

Mínimas bajo cero en gran parte de Mendoza este 22 de junio
Mínimas bajo cero en gran parte de Mendoza este 22 de junio

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El pronóstico del tiempo en Gran Mendoza

"Poca nubosidad, heladas matinales, vientos del sector norte, descenso de la temperatura", indica para hoy el pronóstico del tiempo, con una mínima de 1°C y una máxima de apenas 10°C.

La semana seguirá similar en el área metropolitana: el martes, la máxima será de 11°C, mientras que el miércoles rondará los 12°C.

En tanto, las mínimas, cerca de 0°C.

No hay reportes de lluvias ni tampoco sobre nevadas en la montaña.

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