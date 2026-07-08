Vacaciones de invierno y rutas peligrosas: el combo que vuelve más riesgosos los viajes y el dato clave en Mendoza

Con la llegada de las vacaciones de invierno , aumenta el movimiento turístico, tanto dentro de Mendoza como fuera de sus límites, más con el auge de las escapadas breves. En este contexto, expertos alertan a los conductores sobre ciertas condiciones que pueden incrementar los riesgos en las rutas y afectar la seguridad vial.

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También implica la llegada de turistas desde fuera de Mendoza que quizás, llegan por primera vez y desconocen la zona.

En términos generales, las condiciones climáticas de la temporada, el cansancio y las rutas desconocidas configuran un escenario de alto riesgo para la conducción.

A nivel nacional, las estadísticas imponen un llamado de atención urgente. Entre enero y octubre de 2025, la mortalidad vial superó el total registrado en todo 2024 . El dato más preocupante que advierten los expertos es que, si bien se redujo la cantidad total de accidentes, los hechos registrados resultaron mucho más letales. La somnolencia, el clima adverso y el exceso de confianza al volante en zonas turísticas aparecen como las principales variables que incrementan el peligro, según reconocieron desde la empresa de seguros La segunda, al referir datos oficiales.

Durante 2025 se produjeron 4.060 muertes por la inseguridad vial y la mitad de la siniestralidad ocurre en rutas , tal cual refieren las estadísticas de la Dirección Nacional de Observatorio Vial. Además, 6 de cada 10 siniestros fatales se debe a una colisión

mendoza como nodo de educación superior (viernes a lunes) mi desde las 15 DGE

Hay una mayor siniestralidad fatal en 2 horarios significativos: entre las 6 y las 7 de la mañana y entre las 20 y las 21 de la noche, los que coinciden con horarios pico de comienzo y finalización de horarios laborales, educativos y sociales. En tanto, durante los fines de semana cobra mayor relevancia la siniestralidad en el horario matutino

Calefacción, monotonía y el peligro del exceso de confianza

El incremento de la circulación, los trayectos extensos y factores climáticos como la lluvia, nieve, hielo, escarcha y niebla elevan exponencialmente el riesgo de sufrir un siniestro vial. Esto se vuelve especialmente crítico en los caminos patagónicos y en las zonas de montaña, donde la geografía exige una conducción al extremo atenta.

En este contexto, desde la aseguradora advierten que reforzar la seguridad mediante la revisión del auto y el respeto a las normas es clave.

"Los viajes largos durante el invierno suelen realizarse con la calefacción encendida, una condición que favorece la somnolencia. Si además se circula por rutas extensas y monótonas, el riesgo aumenta considerablemente. Por eso es fundamental planificar el recorrido, conocer las características del camino, identificar lugares de descanso y prever las paradas para cargar combustible", explica Daniel Telmo, asesor en Seguridad Vial de La Segunda Seguros.

A esto se suma el factor psicológico: el exceso de confianza. Al tratarse de viajes de esparcimiento, muchas personas relajan los hábitos de conducción que sí mantienen en sus rutinas cotidianas. Sin embargo, al llegar a regiones con una geografía diferente, las reglas cambian. La presencia de niebla o hielo y las rutas desconocidas exigen una prudencia extrema.

El desafío de las rutas en Mendoza

Esta situación tiene una incidencia particular en Mendoza. La provincia cuenta con amplios trayectos entre montañas que demandan un conocimiento previo por parte de los conductores y representan un verdadero desafío para los nuevos visitantes.

Vacaciones de invierno y conducción: las rutas en zona de montaña de Mendoza son un desafío extra

Por este motivo, se vuelve indispensable informarse sobre el estado del tiempo en el destino y, en zonas con probabilidad de nieve o escarcha, contar obligatoriamente con cadenas para los neumáticos o utilizar cubiertas adecuadas.

Puesta a punto del vehículo: qué revisar antes de salir a la ruta

Para evitar inconvenientes mecánicos que puedan derivar en un siniestro, los especialistas recomiendan realizar una revisión básica del vehículo antes de emprender el viaje:

Neumáticos: Verificar la presión y el estado general (incluyendo de forma obligatoria la rueda de auxilio).

Sistemas de seguridad: Controlar el funcionamiento de los frenos y las luces.

Visibilidad: Chequear el estado de los limpiaparabrisas y los niveles de líquido refrigerante y aceite.

Habitáculo: Asegurar el correcto funcionamiento del sistema de calefacción.

Viaje seguro con los más chicos

Quienes se desplacen con niños deben extremar las medidas de protección. Los menores siempre deben viajar en el asiento trasero, utilizando el Sistema de Retención Infantil (SRI) correspondiente a su edad, peso y altura, o el cinturón de seguridad según el caso.

Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que los niños saquen la cabeza o los brazos por la ventanilla, ni llevarlos sobre las piernas o compartiendo el cinturón con un adulto. Además, se recuerda regular los apoyacabezas, verificar que todos los pasajeros usen el cinturón y llevar elementos esenciales de emergencia como linterna, balizas y un celular con carga suficiente.

Siniestros en vacaciones: qué dice el Ministerio de Seguridad de Mendoza

Frente a este panorama, el Ministerio de Seguridad de Mendoza aportó un dato contextual clave respecto a la dinámica local: a diferencia de lo que sucede en rutas nacionales, durante el receso invernal no se registra un aumento de la siniestralidad vial en la provincia. Por el contrario, aseguraron que al disminuir la circulación diaria de vehículos por las vacaciones escolares, la cantidad de siniestros suele reducirse. Esto teniendo en cuenta que su jurisdicción comprende una alta proporción de calles urbanas.

No obstante, las autoridades no bajan la guardia. Como sucede en cada temporada de alta afluencia turística, se reforzaron las acciones de seguridad vial en las rutas con mayor circulación hacia los principales destinos mendocinos, justamente donde más se encienden las alertas.

Por eso, la Policía Vial incrementó las tareas preventivas, poniendo especial foco sobre la Ruta Nacional 7 y el corredor internacional hacia Chile, donde se fortalecieron los puestos de control y el personal afectado. En el resto de la provincia, informaron que el funcionamiento habitual de la Policía Vial y los controles continúan desarrollándose con total normalidad.

El mensaje final de los expertos es contundente y apunta a la conducta humana detrás del volante. "El exceso de velocidad y la falta de descanso siguen siendo las principales causas de los siniestros viales durante las vacaciones. Cuando a estos factores se suman condiciones climáticas adversas o rutas desconocidas, el riesgo se multiplica. La mejor manera de disfrutar el viaje es conducir con tiempo, descansar cuando sea necesario y priorizar siempre la seguridad", concluye Daniel Telmo.