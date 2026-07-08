Chau a los "locos al volante": cómo funciona el nuevo sistema para hacer denuncias por violencia vial

Los casos de conductores que reaccionan o conducen con violencia trascienden a las noticias, impactan y atentan contra la seguridad vial . Algunos son conductores irresponsables que ponen en riesgo la vida propia y de los demás en la vía pública . Para afrontar este escenario, se lanzó a nivel nacional un sistema de denuncias .

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La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dio un paso clave al lanzar el Sistema de Reporte Vial Ciudadano. Se trata de una nueva línea de WhatsApp creada específicamente para denunciar hechos de violencia vial en todo el país, incorporando tecnología y participación ciudadana para fortalecer los controles y generar nuevas herramientas de fiscalización y prevención.

A partir de ahora, quienes presencien maniobras temerarias o infracciones graves podrán enviar material audiovisual y datos del hecho mediante WhatsApp al 11-2787-0000 . Los reportes serán evaluados por el organismo y, según la gravedad del caso y la evidencia presentada, podrán derivar en sanciones como la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir.

Este nuevo sistema busca complementar los controles presenciales tradicionales y ampliar la capacidad de detección de conductas peligrosas mediante evidencia digital aportada directamente por los ciudadanos. Con esta iniciativa se busca incorporar una herramienta orientada a desalentar conductas temerarias y fortalecer el respeto por las normas de tránsito.

La medida apunta a generar un mecanismo ágil y federal de recepción de denuncias para actuar frente a hechos que muchas veces ocurren fuera de los operativos habituales. Entre las conductas que podrán reportarse se encuentran:

Los casos de conductores que reaccionan o conducen con violencia trascienden a las noticias, impactan y atentan contra la seguridad vial.

Alcohol al volante y exceso de velocidad.

Picadas ilegales y sobrepasos indebidos.

Menores conduciendo.

Uso de celulares al volante y patentes adulteradas.

Situaciones generales de violencia vial.

Además de permitir la aplicación de sanciones a los infractores, los datos recopilados brindarán información relevante para mejorar la fiscalización, identificar patrones de riesgo y fortalecer las campañas de prevención y concientización vial.

En marzo, la Legislatura de Mendoza sancionó una ley que habilita a los ciudadanos a aportar material audiovisual como herramienta para sancionar infracciones de tránsito.

Paso a paso: cómo realizar una denuncia

Para realizar una denuncia de manera correcta a través de la línea de WhatsApp, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Enviar videos y/o fotos del hecho.

Que la patente del vehículo sea visible.

Informar lugar, fecha y hora aproximada.

Completar un breve formulario.

Un dato fundamental: el material audiovisual deberá ser registrado obligatoriamente por terceros, como acompañantes o peatones, y nunca por quien conduce un vehículo.

Es importante aclarar que cada reporte será minuciosamente analizado por equipos técnicos de la ANSV junto con las pruebas aportadas. Por lo tanto, la denuncia no implicará automáticamente una sanción, sino que será evaluada conforme a la normativa vigente y las competencias del organismo.