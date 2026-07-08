8 de julio de 2026 - 15:28

Fin de semana largo: cómo funcionará la recolección de residuos y todos los servicios en el Gran Mendoza

Municipios del Gran Mendoza difundieron el esquema de atención para el fin de semana XL. Recolección de residuos, guardias y servicios esenciales garantizados.

El feriado del 9 de julio y el puente turístico modificarán la atención en las dependencias municipales del Gran Mendoza.&nbsp;

El feriado del 9 de julio y el puente turístico modificarán la atención en las dependencias municipales del Gran Mendoza. 

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Prensa Ciudad de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Con motivo del feriado del jueves 9 de julio y el puente turístico del viernes 10, los municipios del Gran Mendoza informaron cómo será el funcionamiento de sus servicios durante el fin de semana largo. Si bien las dependencias administrativas permanecerán cerradas en la mayoría de las comunas, se mantendrán las guardias para los servicios esenciales y, en todos los casos, la recolección de residuos funcionará con normalidad.

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En la Ciudad de Mendoza, la Casa Central no atenderá al público el jueves y el viernes, aunque el municipio garantizará la prestación de los servicios esenciales mediante guardias. También permanecerán cerrados el Centro Emisor de Licencias de Conducir, los Centros de Atención Municipal, los jardines maternales, los gimnasios municipales, los municentros, los clubes de día y otros espacios sociales.

En materia de salud, los centros Padre Llorens, Andino y el Área Salud CIC 2 no abrirán durante ambos feriados. En cambio, el Centro de Salud N° 300 Oñativia contará con guardia de enfermería las 24 horas.

Los espacios recreativos y culturales tendrán un funcionamiento dispar. El Parque Deportivo de Montaña y el Pump Track operarán con normalidad, mientras que el Parque Urbano abrirá de 10 a 21 durante el jueves y viernes, y extenderá su horario hasta las 22 el sábado y domingo. Los natatorios permanecerán cerrados durante los dos feriados, aunque el Gimnasio N° 3 abrirá el sábado de 10 a 15. Los espacios culturales funcionarán normalmente durante todo el fin de semana.

En cuanto a la higiene urbana, la Ciudad mantendrá guardias permanentes y la recolección nocturna de residuos se realizará con normalidad el jueves, viernes y domingo. La única excepción será la noche del sábado, cuando no habrá servicio (normalmente no hay recolección esa noche).

Respecto del comercio, el jueves algunos locales abrirán únicamente durante media jornada, mientras que el viernes la actividad comercial se desarrollará con normalidad.

Qué pasará en el resto del Gran Mendoza

En Maipú, tanto el edificio municipal como las delegaciones permanecerán cerradas desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio inclusive. No obstante, el municipio aseguró la continuidad de los servicios esenciales y de la recolección de residuos. La atención administrativa se retomará el lunes 13.

En Godoy Cruz tampoco habrá atención administrativa durante el jueves 9 y el viernes 10 de julio, aunque el municipio mantendrá las guardias habituales para feriados y garantizará la prestación de los servicios esenciales. La recolección de residuos funcionará según el cronograma habitual: el jueves se retirarán los residuos secos, el viernes y el domingo los húmedos, mientras que el sábado no habrá servicio.

Además, el estacionamiento medido estará operativo el jueves de 9 a 18 en la zona de la plaza departamental y volverá a funcionar el domingo desde las 13.30, con motivo del partido que Godoy Cruz Antonio Tomba disputará en el estadio Feliciano Gambarte. El Cementerio permanecerá abierto todos los días de 8 a 17 y continuarán las guardias de Emergencia y Protección Social, así como la atención para denuncias urgentes por violencia de género.

En Las Heras, las oficinas municipales permanecerán cerradas durante ambos feriados, aunque la recolección de residuos se prestará con normalidad. También se mantendrá una guardia activa las 24 horas para atender reclamos vinculados a los servicios municipales, a través de la línea 0800-222-0857 o por WhatsApp al 261 2649 239.

En Luján de Cuyo, la comuna informó que los servicios funcionarán con normalidad durante todo el fin de semana largo.

Por su parte, en Guaymallén no habrá modificaciones en el cronograma habitual de prestación de servicios. La recolección de residuos se desarrollará según el esquema vigente. Los camiones municipales continuarán trabajando normalmente jueves, viernes y sábado en las zonas rurales, mientras que la empresa Santa Elena mantendrá el servicio habitual en las áreas urbanas, sin actividad el sábado y con recolección nuevamente el domingo por la noche.

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