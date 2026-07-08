Agostina Vega habría cumplido 15 años: el dolor de una fiesta que nunca pudo celebrar.

Este martes, Agostina Vega habría celebrado sus 15 años rodeada de su familia y amigos. Tenía todo planeado: un vestido dorado, una gran fiesta en septiembre y el sueño de vivir una noche inolvidable. Sin embargo, la adolescente fue asesinada hace poco más de un mes en Córdoba y su cumpleaños se convirtió en una jornada de profundo dolor para sus seres queridos.

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"Nosotros le íbamos a hacer el cumpleaños de 15. Este miércoles íbamos a hacer un festejo en familia porque ella quería la fiesta cuando hiciera más calor, en septiembre", recordó su abuelo, Miguel Heredia , en declaraciones a Clarín.

Según contó, los abuelos habían decidido regalarle la fiesta , que iba a realizarse en un centro vecinal donde una de sus tías da clases de patín. Toda la familia participaba de la organización y esperaba con ilusión el ingreso de Agostina al salón junto a sus seres queridos.

"Iban a venir todos sus amiguitos. Nosotros le íbamos a regalar la fiesta. Íbamos a pagar todos nosotros", expresó Miguel Heredia, quien, conmovido, agregó: "Era lo más importante que teníamos nosotros los abuelos".

Agostina desapareció el 23 de mayo , cuando tenía 14 años, luego de encontrarse con Claudio Barrelier en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba .

Una semana después, el 30 de mayo, su cuerpo fue hallado descuartizado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, el crimen ocurrió entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de mayo.

Claudio Barrelier, el femicida de Agostina Vega. redes

La adolescente soñaba con estudiar Psicología, amaba a los animales y disfrutaba de asistir a la escuela. Sus familiares la describen como una joven alegre, divertida y con un gran sentido del humor.

"Era muy inteligente. Le encantaba imitar voces y tonadas. Entraba de repente hablando como española y nos hacía reír a toda la familia", recordó su abuelo.