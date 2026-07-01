1 de julio de 2026 - 21:39

Reapareció la madre de Agostina Vega y apuntó contra Barrelier: "Deberían darle perpetua"

Melisa Herrera dio declaraciones a la prensa este miércoles y exigió justicia por el femicidio de su hija. "Que pague el que tenga que pagar".

Reapareció la madre de Agostina Vega y apuntó contra Barrelier: Deberían darle perpetua

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Los Andes | Redacción Policiales
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Melisa Herrera, la madre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, reapareció luego de permanecer varias semanas internada y apuntó contra Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio: "Para mí, todo su círculo está involucrado".

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"Los quiero a todos presos. Él me hizo un daño enorme porque a mi hija no la voy a ver más". Además, aseguró estar "muy satisfecha" con la tarea del fiscal Raúl Garzón, quien había dictado la prisión preventiva del acusado.

En ese aspecto, Heredia expresó que "deberían darle (prisión) perpetua" a Barrelier, quien está detenido como presunto autor del crimen, aunque por el momento no admitió su responsabilidad en el delito.

"Nos destrozaron la vida, no le deseo a nadie por lo que estamos pasando. Es horrible, es estar muerto en vida. Uno no se prepara nunca para la muerte de un hijo”, sostuvo.

En su testimonio, Heredia contó que consideraba a Barrelier como una amistad cercana: "Lo conocía y pensé que era mi amigo y que nunca le iba a hacer daño a mi hija", señaló en declaraciones al canal Todo Noticias.

Además, la mujer desmintió los dichos sobre que ella habría participado en la desaparición de su hija y apuntó contra el padre de la menor. "¿Cómo una madre va a entregar a su hija? Mis hijos eran mi vida, más Agostina. Porque el padre nunca se hizo cargo de ella".

Detenidos por el femicidio de Agostina

Agostina Vega era buscada desde mediados del mes de mayo y fue vista por última vez cuando iba a la casa de Barrelier (ex pareja de su madre). Días más tarde, fue hallada sin vida en un descampado ubicado en las afueras de la capital cordobesa, según supo la agencia Noticias Argentinas.

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Además de Barrelier, también están detenidos Soledad Andreani (su actual pareja) y Osvaldo Fassetta, inquilino del acusado, ambos implicados por presunto encubrimiento.

Los pesquisas continúan recolectando pruebas y tomando declaraciones para reconstruir los hechos y establecer eventuales responsabilidades penales de terceros.

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