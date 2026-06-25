Femicidio de Agostina Vega: arrestaron en Córdoba a la pareja de Claudio Barrelier por encubrimiento

La actual pareja de Claudio Barrelier fue detenida en las últimas horas en la provincia de Córdoba, acusada del delito de encubrimiento agravado en el marco de la investigación por el femicidio de la adolescente Agostina Vega.

A un mes del femicidio de Agostina Vega: cómo sigue la causa y las claves de la investigación

La información fue confirmada a la Agencia Noticias Argentinas por fuentes vinculadas a la causa, que señalaron que la medida fue ordenada por la Justicia tras el avance de la investigación.

La mujer quedó imputada por presuntamente haber colaborado en acciones destinadas a ocultar o entorpecer el esclarecimiento del crimen de la joven , ocurrido hace más de un mes y que conmocionó a la comunidad.

Este es el video de Barrelier y Soledad Andreani el lunes 25 de mayo después de haber descartado el cuerpo de Agostina en el Ford k negro. pic.twitter.com/PcnuX5SaYY

La detención se concretó en territorio cordobés y forma parte de una serie de medidas impulsadas por los investigadores para determinar el grado de participación de distintas personas vinculadas al principal acusado.

Claudio Barrelier permanece detenido y es señalado como el principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega. En ese contexto, los pesquisas continúan recolectando pruebas y tomando declaraciones para reconstruir los hechos y establecer eventuales responsabilidades penales de terceros.

Por el momento, la Justicia no brindó mayores detalles sobre las evidencias que derivaron en la nueva detención, aunque se espera que en las próximas horas la imputada sea indagada y se conozcan más precisiones sobre su situación procesal.