Femicidio de Agostina Vega: captaron a Barrelier mirando una cámara horas después del crimen.

El material apareció luego de que se levantara el secreto de sumario. En las imágenes se lo ve cruzando la calle y mirándo con detenimiento una cámara de seguridad frente a su casa.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó en las últimas horas un nuevo elemento que podría resultar clave para el caso. Se trata de una serie de imágenes captadas por cámaras de seguridad que muestran a Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen, caminando frente a su vivienda pocas horas después del asesinato y antes de que el cuerpo de la adolescente fuera descartado.

Las imágenes fueron tomadas el domingo 24 de mayo y registran a Barrelier en las inmediaciones de su domicilio de la calle Juan del Campillo al 878, en barrio Cofico, Córdoba. En la secuencia se observa cómo cruza desde su casa hacia la vereda de enfrente, se acerca a una cámara de vigilancia, la mira detenidamente y luego continúa caminando algunos metros.

Claudio Barrelier Claudio Barrelier se acercó hasta la cámara que estaba frente a su casa. El Doce Para los investigadores, estos movimientos podrían indicar que el acusado intentaba determinar el alcance del dispositivo de seguridad, conocer hacia dónde apuntaba y qué sectores de la calle quedaban registrados por las imágenes.

Además, la cámara en cuestión había registrado momentos considerados fundamentales para la reconstrucción del hecho. Entre ellos, el ingreso de Barrelier junto a Agostina a la vivienda durante la noche del 23 de mayo y, dos días después, la secuencia en la que se lo ve trasladando el cuerpo de la joven hacia un Ford Ka perteneciente a Soledad Andreani.

Embed #NoticieroDoce | Las 10 fotos de los movimientos de Barrelier antes y después del femicidio de Agostina Vega



Noticiero Doce accedió a 10 imágenes que reconstruyen los movimientos de Claudio Barrelier durante las horas previas y posteriores al crimen.



La secuencia muestra el… pic.twitter.com/BAqyF1TCQj — eldoce (@eldoceoficial) June 23, 2026 En las nuevas imágenes, Barrelier aparece vestido con pantalón gris, campera del mismo color, capucha azul y zapatillas negras. Para el fiscal Raúl Garzón, el material refuerza la hipótesis de que el acusado asesinó a la adolescente dentro de la vivienda y luego realizó maniobras para encubrir el crimen y eliminar evidencias.