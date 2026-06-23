Femicidio de Agostina Vega: captaron a Barrelier mirando una cámara horas después del crimen.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó en las últimas horas un nuevo elemento que podría resultar clave para el caso. Se trata de una serie de imágenes captadas por cámaras de seguridad que muestran a Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen, caminando frente a su vivienda pocas horas después del asesinato y antes de que el cuerpo de la adolescente fuera descartado.
Las imágenes fueron tomadas el domingo 24 de mayo y registran a Barrelier en las inmediaciones de su domicilio de la calle Juan del Campillo al 878, en barrio Cofico, Córdoba. En la secuencia se observa cómo cruza desde su casa hacia la vereda de enfrente, se acerca a una cámara de vigilancia, la mira detenidamente y luego continúa caminando algunos metros.
Claudio Barrelier
Claudio Barrelier se acercó hasta la cámara que estaba frente a su casa.
El Doce
Para los investigadores, estos movimientos podrían indicar que el acusado intentaba determinar el alcance del dispositivo de seguridad, conocer hacia dónde apuntaba y qué sectores de la calle quedaban registrados por las imágenes.
Además, la cámara en cuestión había registrado momentos considerados fundamentales para la reconstrucción del hecho. Entre ellos, el ingreso de Barrelier junto a Agostina a la vivienda durante la noche del 23 de mayo y, dos días después, la secuencia en la que se lo ve trasladando el cuerpo de la joven hacia un Ford Ka perteneciente a Soledad Andreani.
En las nuevas imágenes, Barrelier aparece vestido con pantalón gris, campera del mismo color, capucha azul y zapatillas negras. Para el fiscal Raúl Garzón, el material refuerza la hipótesis de que el acusado asesinó a la adolescente dentro de la vivienda y luego realizó maniobras para encubrir el crimen y eliminar evidencias.
Las fotografías serán incorporadas al expediente y sometidas a un análisis detallado. La Justicia busca reconstruir cada uno de los movimientos realizados por el acusado tras el femicidio y establecer con precisión cómo se concretó el traslado y posterior descarte del cuerpo.
Claudio Barrelier
Se trata de la misma cámara que grabó a Agostina entrando a la casa de Barrelier.
El Doce
Además, los investigadores intentan determinar si Barrelier actuó solo o contó con la colaboración de otras personas. En ese sentido, las cámaras de seguridad continúan siendo una de las principales fuentes de prueba para avanzar en la causa y definir la responsabilidad de los tres detenidos.