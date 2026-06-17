Caso Agostina Vega: se presentará una nueva testigo y aseguran que podría complicar la situación de Soledad Andreani

La investigación por el femicidio de Agostina Vega podría sumar un nuevo elemento clave en las próximas horas, luego de que la abogada Fernanda Alaniz , representante legal del padre de la joven, confirmara que la querella presentará una nueva testigo cuyo testimonio, según adelantó, podría agravar la situación procesal de Soledad Andreani , actualmente detenida e imputada por encubrimiento agravado.

Un audio de la madre de Agostina Vega complica a Barrelier, el principal acusado del femicidio

En una entrevista con La Voz del Interior señaló: "Vamos a aportar un nuevo testigo, ya está ofrecido y probablemente declare en el día de la fecha".

Según explicó la letrada, se trata de una persona cuya identidad permanece bajo reserva y que aportaría información vinculada a los lazos entre los principales involucrados en la causa .

“Va a aportar al manejo que tiene esta gente, los vínculos entre ellos y probablemente va a agravar la situación de Andreani. Va a hablar particularmente de ella y los vínculos que tiene con los demás. No es una mujer ajena al delito ”, afirmó.

Alaniz evitó brindar mayores detalles sobre el contenido de la declaración, pero anticipó que la testigo podría tener un rol relevante en el avance de la investigación. “Una vez que declare, va a hablar públicamente también, va a estar en boca de todos ”, sostuvo.

Se esperan nuevas indagatorias

La presentación de este nuevo testimonio se produce en una jornada clave para la causa. Este miércoles estaban previstas las declaraciones indagatorias de Soledad Andreani y de Osvaldo Fassetta, ambos detenidos por presunto encubrimiento agravado.

Según indicó Alaniz, una vez concluidas esas actuaciones judiciales se levantaría el secreto de sumario que rige actualmente sobre el expediente.

Agostina Vega Agostina Vega.

La abogada también fue consultada sobre la situación de Melisa Herrera, madre de Agostina Vega, y aseguró: "Se está investigando a todos, pero cuando Agostina desaparece estaba bajo su cuidado y son personas de su entorno las que están detenidas".

En ese sentido, señaló que existen aspectos que aún deben ser esclarecidos por los investigadores. "Hay que investigar qué pasó antes de que hiciera la denuncia. Hay algunas inconsistencias", afirmó.

No obstante, señaló: "Me han llegado infinidad de mensajes y datos (sobre Melisa) que no hemos aportado a la causa para no manchar la historia de Agostina".

Se agravó la acusación de Barrelier y se negó a declarar

Las novedades llegan un día después de la indagatoria de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de Agostina Vega.

Durante la audiencia ante el fiscal Raúl Garzón, Barrelier negó los hechos que se le atribuyen, aunque optó por abstenerse de responder preguntas.

Además, la Fiscalía agravó su situación procesal y lo imputó por homicidio triplemente calificado, bajo las figuras de femicidio, homicidio criminis causae, cuando se mata para ocultar otro delito, y premeditación.