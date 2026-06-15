Caso Agostina Vega: la Justicia analiza un posible traslado del cuerpo tras el crimen

Pericias realizadas en la casa del principal sospechoso abrieron nuevas hipótesis sobre el recorrido que habría tenido el cuerpo de la víctima tras el crimen.

Sospechan que el cuerpo de Agostina Vega fue movido antes de ser abandonado.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba, incorporó nuevas hipótesis que podrían modificar la reconstrucción de los hechos. Los investigadores buscan determinar si el cuerpo de la menor fue movido entre distintos lugares antes de aparecer en el descampado donde finalmente fue encontrado.

Las dudas sobre el lugar donde ocurrió el crimen Una de las principales líneas de trabajo apunta a la vivienda ubicada en Juan del Campillo al 800, vinculada al principal sospechoso, Claudio Barrelier. Según fuentes ligadas a la causa, existen indicios que permiten considerar que la adolescente pudo haber sido asesinada allí.

Sin embargo, las pericias realizadas hasta el momento también abrieron interrogantes respecto de lo ocurrido después. Los rastros hallados en la propiedad no serían compatibles con determinadas acciones que forman parte de las hipótesis analizadas por los investigadores.

Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier es el principal acusado Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier es el principal acusado. Web Ante ese escenario, la Justicia evalúa la posibilidad de que el cuerpo haya sido llevado posteriormente hacia otro punto de Córdoba antes de ser abandonado en el barrio Ampliación Ferreyra. Dentro de esa reconstrucción aparece mencionada la zona de Villa Los Galpones, que es objeto de análisis por parte de los investigadores para determinar si tuvo algún rol en la secuencia posterior al crimen.

En paralelo, la pesquisa incorporó la figura de una persona identificada por algunos testimonios con los apodos de "el doctor" o "el cirujano". Los investigadores intentan establecer si este hombre mantuvo algún tipo de vínculo con los hechos posteriores a la muerte de la adolescente y cuál habría sido su eventual participación en la maniobra que actualmente se investiga.