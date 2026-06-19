Caso Agostina Vega: Soledad Andreani negó los cargos en su contra y se abstuvo a declarar

Soledad Andreani , la tercera detenida por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, fue indagada este viernes por el fiscal Raúl Garzón. La acusada se abstuvo de declarar y negó los cargos en su contra.

Un audio de la madre de Agostina Vega complica a Barrelier, el principal acusado del femicidio

Fuentes cercanas a la investigación dialogaron con la Agencia Noticias Argentinas y confirmaron que la acusada concurrió este viernes por la mañana a la fiscalía para la audiencia indagatoria. Se esperaba que Andreani declarara y diera respuestas sobre su vinculación con la causa, pero se confirmó que solo negó los hechos en su contra y se abstuvo de responder preguntas.

En diálogo con el medio ElDoce, el abogado defensor de Andreani, Ángelo Giorgetti , aseguró que su clienta rechaza las acusaciones y cuestionó la solidez de la imputación. Además, señaló que la acusada se abstuvo a declarar por consejo de la defensa.

“ Pruebas propiamente dichas en su contra no hay ninguna, son todas suposiciones y conjeturas de la fiscalía", sostuvo Giorgetti.

Respecto al secreto de sumario, las partes aguardan a la decisión del fiscal Garzón sobre si levanta o no la medida judicial extraordinaria dictada días atrás, con el objetivo de tener acceso al expediente.

Tres detenidos por el femicidio de Agostina

Soledad Andreani está acusada por presunto encubrimiento agravado por ser la persona que le prestó a Claudio Barrelier el auto Ford Ka que se utilizó para trasladar y abandonar el cuerpo de la víctima en un descampado, en el barrio Ampliación Ferreyra.

Además, se conocieron imágenes de cámaras de seguridad donde se observa a Barrelier y Andreani bajando del auto juntos, horas después del crimen.

Por otro lado, Osvaldo Fassetta, de 47 años e imputado por el mismo delito que Andreani, compareció de manera escueta este jueves por la mañana y alegó ser “inocente”. Se trata del inquilino de Claudio Barrelier, quien vivía en la casa donde fue asesinada la adolescente y también se encuentra acusado por encubrimiento agravado. El hombre fue aprehendido luego de entrevistas en los medios donde dio detalles de la búsqueda de Agostina.

Además, la situación procesal de Claudio Gabriel Barrelier se complicó en las últimas horas, y la Justicia agravó la acusación por homicidio triplemente agravado (femicidio) luego de que se negara a declarar.