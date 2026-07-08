Cada 8 de julio se busca concientizar sobre el impacto de las enfermedades alérgicas, promover el diagnóstico temprano y difundir medidas de prevención para mejorar la calidad de vida de quienes las padecen.

Día Mundial de la Alergia: qué son, cuáles son sus síntomas y cómo prevenirlas

Las alergias son reacciones exageradas del sistema inmunológico frente a sustancias presentes en el ambiente, como el polvo, los ácaros, el polen, el pelo de animales, ciertos alimentos, picaduras de insectos o algunos medicamentos. Al entrar en contacto con estos agentes, el organismo libera mediadores inflamatorios que desencadenan los síntomas característicos.

En muchos casos, la predisposición a desarrollar alergias es hereditaria. Por eso, los especialistas recomiendan realizar controles médicos tempranos, especialmente en niños con antecedentes familiares, para detectar la enfermedad a tiempo y reducir el riesgo de complicaciones.

Cada 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia, una fecha impulsada por organizaciones médicas y científicas con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y el acceso a tratamientos adecuados.

Síntomas más frecuentes Las manifestaciones varían según la persona y el tipo de alergia. Algunas afectan el sistema respiratorio, mientras que otras comprometen la piel o el aparato digestivo.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Estornudos y congestión nasal.

Picazón en ojos, nariz o piel.

Enrojecimiento e inflamación.

Salpullidos o dermatitis.

Secreción nasal.

Dificultad para respirar o crisis de asma.

Trastornos digestivos relacionados con determinados alimentos. Cómo prevenir las alergias Si bien no siempre es posible evitarlas, existen medidas que ayudan a reducir la exposición a los alérgenos: Evitar el contacto con polvo, polen, ácaros y otros desencadenantes conocidos.

Mantener una correcta higiene del hogar sin abusar de productos químicos irritantes.

Cumplir con los controles médicos y el tratamiento indicado por un especialista.

En personas con asma, evitar realizar actividad física intensa durante los períodos de alta concentración de polen.

Si existe alergia o intolerancia alimentaria, reemplazar los alimentos desencadenantes por alternativas seguras bajo supervisión profesional. El diagnóstico oportuno y el seguimiento médico son fundamentales para controlar la enfermedad y prevenir complicaciones que puedan afectar la calidad de vida.