8 de julio de 2026 - 08:44

Día Mundial de la Alergia: qué son, cuáles son sus síntomas y cómo prevenirlas

Cada 8 de julio se busca concientizar sobre el impacto de las enfermedades alérgicas, promover el diagnóstico temprano y difundir medidas de prevención para mejorar la calidad de vida de quienes las padecen.

Día Mundial de la Alergia: qué son, cuáles son sus síntomas y cómo prevenirlas

Día Mundial de la Alergia: qué son, cuáles son sus síntomas y cómo prevenirlas

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Las alergias son reacciones exageradas del sistema inmunológico frente a sustancias presentes en el ambiente, como el polvo, los ácaros, el polen, el pelo de animales, ciertos alimentos, picaduras de insectos o algunos medicamentos. Al entrar en contacto con estos agentes, el organismo libera mediadores inflamatorios que desencadenan los síntomas característicos.

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En muchos casos, la predisposición a desarrollar alergias es hereditaria. Por eso, los especialistas recomiendan realizar controles médicos tempranos, especialmente en niños con antecedentes familiares, para detectar la enfermedad a tiempo y reducir el riesgo de complicaciones.

Cada 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia, una fecha impulsada por organizaciones médicas y científicas con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y el acceso a tratamientos adecuados.

Síntomas más frecuentes

Las manifestaciones varían según la persona y el tipo de alergia. Algunas afectan el sistema respiratorio, mientras que otras comprometen la piel o el aparato digestivo.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

  • Estornudos y congestión nasal.
  • Picazón en ojos, nariz o piel.
  • Enrojecimiento e inflamación.
  • Salpullidos o dermatitis.
  • Secreción nasal.
  • Dificultad para respirar o crisis de asma.
  • Trastornos digestivos relacionados con determinados alimentos.

Cómo prevenir las alergias

Si bien no siempre es posible evitarlas, existen medidas que ayudan a reducir la exposición a los alérgenos:

  • Evitar el contacto con polvo, polen, ácaros y otros desencadenantes conocidos.
  • Mantener una correcta higiene del hogar sin abusar de productos químicos irritantes.
  • Cumplir con los controles médicos y el tratamiento indicado por un especialista.
  • En personas con asma, evitar realizar actividad física intensa durante los períodos de alta concentración de polen.
  • Si existe alergia o intolerancia alimentaria, reemplazar los alimentos desencadenantes por alternativas seguras bajo supervisión profesional.

El diagnóstico oportuno y el seguimiento médico son fundamentales para controlar la enfermedad y prevenir complicaciones que puedan afectar la calidad de vida.

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