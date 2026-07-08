Día Mundial de la Alergia: qué son, cuáles son sus síntomas y cómo prevenirlas

Las alergias son reacciones exageradas del sistema inmunológico frente a sustancias presentes en el ambiente, como el polvo, los ácaros, el polen, el pelo de animales, ciertos alimentos, picaduras de insectos o algunos medicamentos. Al entrar en contacto con estos agentes, el organismo libera mediadores inflamatorios que desencadenan los síntomas característicos.
En muchos casos, la predisposición a desarrollar alergias es hereditaria. Por eso, los especialistas recomiendan realizar controles médicos tempranos, especialmente en niños con antecedentes familiares, para detectar la enfermedad a tiempo y reducir el riesgo de complicaciones.
Cada 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia, una fecha impulsada por organizaciones médicas y científicas con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y el acceso a tratamientos adecuados.
Síntomas más frecuentes
Las manifestaciones varían según la persona y el tipo de alergia. Algunas afectan el sistema respiratorio, mientras que otras comprometen la piel o el aparato digestivo.
Entre los síntomas más comunes se encuentran:
- Estornudos y congestión nasal.
- Picazón en ojos, nariz o piel.
- Enrojecimiento e inflamación.
- Salpullidos o dermatitis.
- Secreción nasal.
- Dificultad para respirar o crisis de asma.
- Trastornos digestivos relacionados con determinados alimentos.
Cómo prevenir las alergias
Si bien no siempre es posible evitarlas, existen medidas que ayudan a reducir la exposición a los alérgenos:
- Evitar el contacto con polvo, polen, ácaros y otros desencadenantes conocidos.
- Mantener una correcta higiene del hogar sin abusar de productos químicos irritantes.
- Cumplir con los controles médicos y el tratamiento indicado por un especialista.
- En personas con asma, evitar realizar actividad física intensa durante los períodos de alta concentración de polen.
- Si existe alergia o intolerancia alimentaria, reemplazar los alimentos desencadenantes por alternativas seguras bajo supervisión profesional.
El diagnóstico oportuno y el seguimiento médico son fundamentales para controlar la enfermedad y prevenir complicaciones que puedan afectar la calidad de vida.