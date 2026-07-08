Inician hoy las obras en el Acceso Sur: los cambios que habrá entre Paso y Ruta 7

Este miércoles 8 de julio inician formalmente las obras para la refuncionalización integral del Acceso Sur (Ruta Nacional 40), en el tramo que recorre el departamento de Luján de Cuyo.

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Según informó el Gobierno provincial, los trabajos contemplan la modernización de 16 kilómetros críticos, desde la calle Juan José Paso hasta el empalme con la Variante Palmira-Agrelo (Ruta Nacional 7 ). La obra del Gran Mendoza, que se suma a la histórica remodelación del Acceso Este en Maipú y Guaymallén, demandará una inversión de más de 57 millones de dólares , financiados íntegramente con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

Atendiendo al inicio de las tareas operativas y al despliegue de maquinaria pesada, las autoridades solicitaron a los conductores transitar con máxima precaución y respetar la señalización vial.

Los dos frentes de trabajo que inician son: en sentido sur-norte, margen este, desde Azcuénaga hasta Anchorena , y en sentido norte-sur, margen oeste, desde Paso a Boedo.

En esta primera etapa, las labores se concentrarán específicamente en banquinas sin afectar la traza , lo que implicará circular de manera habitual, pero con extrema precaución, para garantizar la seguridad de los operarios y de los automovilistas.

Acceso Sur Prensa Gobierno de Mendoza

Al respecto, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, destacó oportunamente que el Acceso Sur es uno de los corredores más importantes de Mendoza y una pieza clave para el desarrollo productivo, turístico y social de Luján y de toda la provincia.

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, recordó que el proyecto está diseñado para absorber un flujo actual de 70.000 vehículos diarios, con una proyección que superará los 100.000 en los próximos 12 años.

La funcionaria explicó que se busca restaurar la capacidad estructural de la vía y elevar significativamente la seguridad vial, dotando al Acceso Sur de mayor capilaridad, con vías alternativas y mejorando la conectividad transversal en una zona altamente urbana y productiva.

La intervención central del proyecto radica en la incorporación de una tercera trocha por sentido de circulación en el sector comprendido entre las calles Paso y Azcuénaga. Esta mejora estructural permitirá incrementar la capacidad de carga de la calzada, reduciendo los tiempos de viaje y separando el tránsito local del transporte de larga distancia.

Asimismo, el plan incluye un ambicioso desarrollo de infraestructura con la construcción de tres nuevos puentes en las intersecciones de las calles Malabia, Castro Barros y Zapiola, además del ensanche de las estructuras existentes sobre Bulnes y Anchorena y la creación de rotondas en Aráoz y Azcuénaga, eliminando los actuales cuellos de botella.

Finalmente, en el segmento que se extiende desde Azcuénaga hasta la Ruta Nacional 7, los trabajos se enfocarán en una reconstrucción completa de la calzada y puesta en valor de las banquinas, garantizando los estándares de resistencia necesarios para sostener el intenso tráfico de carga del Corredor Bioceánico hacia los puertos del Pacífico.