Alerta amarilla por Zonda y nevadas en Mendoza: las zonas afectadas este miércoles 8 de julio

Este miércoles 8 de julio se espera un día más cálido en Mendoza a raíz de la presencia del viento Zonda en la zona precordillerana, así como nevadas en la Alta Montaña.

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El pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy: "Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Nevadas en cordillera en la zona sur".

Tras una mínima de 2°C, la máxima alcanzará los 17°C en horas de la tarde por el efecto del Zonda en altura.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda en la tarde para:

"El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa ", advirtió el SMN.

En tanto, Defensa Civil amplió sobre la probabilidad de nevadas en cordillera sur, central y norte, por lo que habrá que estar atentos a la situación en el paso internacional Cristo Redentor.

Alerta amarilla por Zonda y nevadas este miércoles 8 de julio Defensa Civil

Cómo estará el tiempo este feriado del 9 de julio

Se espera un jueves feriado muy ameno y soleado, ideal para disfrutar al aire libre en Mendoza.

"Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera", señala para mañana el pronóstico del tiempo, con una mínima de 5°C y una máxima de 18°C.