8 de julio de 2026 - 16:16

San Juan en vacaciones de invierno: una escapada imperdible de naturaleza, grandes eventos y máximo confort

La agenda de San Juan para las vacaciones de invierno incluye paisajes imponentes, entretenimiento familiar y citas deportivas, con promociones especiales.

La agenda de San Juan para las vacaciones de invierno incluye paisajes imponentes, entretenimiento familiar y citas deportivas.&nbsp;

La agenda de San Juan para las vacaciones de invierno incluye paisajes imponentes, entretenimiento familiar y citas deportivas. 

Foto:

sanjuan.tur.ar
Por Matías Carretero

El receso invernal ya está en marcha y la vecina provincia de San Juan se consolida como el destino ideal de la región para una escapada perfecta. Con una propuesta que combina imponentes paisajes naturales, actividades para toda la familia y eventos de nivel internacional, la provincia despliega una agenda irresistible para quienes buscan renovarse este mes de julio.

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Para que la experiencia sea completa desde el primer minuto, planificar el viaje con Andesmar permite transformar el trayecto en parte del descanso. La compañía ofrece traslados diseñados bajo un estándar de máxima comodidad, con unidades equipadas con asientos premium, individuales y reclinables. Además, todas las frecuencias cuentan con internet satelital gratuito a bordo, garantizando conectividad total durante todo el recorrido para entretenimiento o conectarse sin interrupciones, eliminando las zonas sin cobertura. A esto se suman amplias opciones de financiación con múltiples bancos para facilitar la escapada.

Una agenda repleta de motivos para viajar

Planificar el viaje con Andesmar permite transformar el trayecto en parte del descanso.

Planificar el viaje con Andesmar permite transformar el trayecto en parte del descanso.

San Juan adaptó todos sus atractivos para recibir a los visitantes con propuestas que justifican el viaje:

  • Naturaleza y aventura familiar: El Parque Provincial Ischigualasto renueva sus horarios (de 9 a 16 hs) y suma sus mágicos circuitos de luna llena para los días 28, 29 y 30 de julio. A esto se añaden jornadas de paleoturismo en Lomas de las Tapias, actividades en el Parque Faunístico y turismo sostenible en Anchipurac.
  • Entretenimiento y gastronomía: El paraje Difunta Correa ofrecerá actividades gratuitas, talleres y búsquedas del tesoro para los más chicos. Por su parte, el Dique Punta Negra volverá a ser el punto de encuentro con "Viví el Punta Negra", que reunirá ferias de emprendedores, espectáculos musicales y una destacada oferta gastronómica.
  • Citas deportivas de nivel internacional: Julio será un mes clave para el deporte en la provincia. El sábado 11 de julio, Los Pumas se enfrentarán a Gales en el Estadio San Juan del Bicentenario por la Nations Championship. Además, el domingo 26 de julio se correrá la 10° edición de la Maratón Internacional de San Juan, con circuitos que van desde los 5K hasta los 42K, uniendo la montaña en Punta Negra con el Teatro del Bicentenario.

Con el incentivo extra de la "Promo Mundial - Vacaciones de Invierno", que incluye importantes beneficios y descuentos en alojamientos y gastronomía locales, San Juan se presenta como la opción más atractiva, accesible y cercana para disfrutar de este receso invernal.

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