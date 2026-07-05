El innovador proyecto de economía circular que une a la minería de Mendoza y San Juan

Dos estudiantes mendocinos tuvieron un rol muy destacado en la jornada "24 horas de ingenio en la minería", realizada en el marco de la Exposición San Juan Minera 2026.

Andrés Di Betta y Primo Urzi obtuvieron el segundo puesto con su equipo de trabajo (Zahira Tahan, Verónica Salinas, Aldana Inglese, Ludmila Sosa, Matías Luna y Melany Luna) "Lixiviando Ideas" en la Hackathon 2026, habiéndose destacado por su innovación, creatividad y aporte al desarrollo del sector minero.

El 1 de julio se realizó la ceremonia de entrega de premios en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, y contó con la presencia de la decana de la FI, Andrea Díaz, quien es la primera mujer en asumir ese cargo. También estuvieron presentes la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan, Andrea Leceta, y el vicedecano de la F. I., Eric Laciar Leber.

Una idea con peso propio El novedoso proyecto trata del reciclaje de las colillas de cigarrillo generadas en los campamentos mineros, su procesamiento y posterior generación de hilado para la realización de mantas de abrigo para las comunidades aledañas a los proyectos mineros, transformando un residuo en un objeto que aporta a la comunidad y está alineado con los conceptos de “ESG” y “economía circular”.