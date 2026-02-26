Se supo quién entrenará a los pilotos para que puedan volar los F-16 comprados a Dinamarca

El gobierno de Javier Milei firmó un contrato con la empresa estadounidense Top Aces para capacitar en el país a pilotos instructores que operarán los aviones de combate F-16 , recientemente adquiridos a Dinamarca.

Según la sección oficial de contratos del Departamento de Defensa de Estados Unidos , el acuerdo por USD 33.193.783 contempla la formación de pilotos instructores de F-16 y forma parte de un esquema de “ventas militares a la Argentina”.

Los trabajos se extenderán hasta el 30 de junio de 2029 , con una duración estimada de dos años y medio.

Desde Washington señalaron que el programa permitirá que los pilotos argentinos alcancen “capacidad operativa independiente fuera del territorio continental de Estados Unidos”.

De acuerdo con la Fuerza Aérea Argentina, el monto no representa un desembolso extra respecto de la compra de las aeronaves, sino que ya estaba contemplado dentro del paquete integral acordado . El contrato fue firmado entre el Gobierno estadounidense y la empresa proveedora.

El exministro de Defensa, Luis Petri, levanta el pulgar a bordo de uno de los aviones F-16

Argentina adquirió 24 aeronaves F-16 a Dinamarca, en una operación que superó los USD 300 millones. El primer envío incluyó seis aviones que despegaron el 28 de noviembre desde la base aérea danesa de Skrydstrup y arribaron el 5 de diciembre a Córdoba, donde actualmente permanece la flota.

En detalle, llegaron cuatro F-16BM biplaza (matrículas M1004, M1005, M1007 y M1008) y dos F-16AM monoplaza (M1009 y M1020). Estas aeronaves cuentan con apoyo logístico del Boeing 737 T-99 “Islas Malvinas” y del KC-130H TC-69 para misiones complementarias, como búsqueda y rescate.

Top Aces es una compañía con sede en Mesa, Arizona, fundada en 2000 por expilotos militares. La firma se especializa en entrenamiento avanzado y servicios aéreos tácticos. Según su propia descripción corporativa, acumula más de 140.000 horas de vuelo sin accidentes.

Trabaja con fuerzas armadas de Canadá, Australia, Alemania, Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y ahora suma a la Argentina como nuevo cliente en el marco de este programa de modernización de capacidades aéreas.