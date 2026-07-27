El inesperado encuentro del Chiqui Tapia con un dirigente mendocino en la Difunta Correa: de qué hablaron

La visita de Claudio "Chiqui" Tapia a la Difunta Correa dejó una postal inesperada durante su paso por San Juan. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA ) coincidió de manera casual con el exvicepresidente de la Nación y exgobernador de Mendoza, Julio Cobos , quien había llegado al tradicional santuario junto a su familia para pasar el día y realizar una actividad solidaria.

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El encuentro se produjo durante la recorrida de Tapia por el paraje de Vallecito y sorprendió a quienes se encontraban en el lugar. Ambos dirigentes mantuvieron una breve charla en un clima distendido, en la que recordaron que no era la primera vez que coincidían: ya habían compartido un encuentro durante la Vendimia Solidaria realizada en Mendoza hace dos años.

Según contó Cobos, el saludo fue espontáneo. " ¡Julito! Qué bueno que estés por acá ", le expresó Tapia al verlo, mientras rememoraban aquella reunión previa. A partir de allí, ambos intercambiaron algunas palabras sobre distintos temas.

Durante la conversación, Cobos aprovechó para transmitirle un reconocimiento al presidente de la AFA por el trabajo realizado por la Selección Argentina.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia junto al exgoberndor y vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, en el santuario de la Difunta Correa en San Juan.

El dirigente mendocino señaló que le agradeció "por el esfuerzo del cuerpo técnico y la Selección por los resultados alcanzados" y le pidió que, si podía, trasladara ese mensaje al equipo encabezado por Lionel Scaloni y a todo el plantel.

Además, Tapia le agradeció a Cobos por su presencia en la Difunta Correa, un lugar con el que mantiene un vínculo especial desde hace años. El titular de la AFA suele visitar el santuario cada vez que la Selección Argentina alcanza un objetivo importante, como una forma de cumplir con una promesa personal.

La tradicional visita de Tapia a la Difunta Correa

El presidente de la AFA llegó este domingo al santuario ubicado en Vallecito para cumplir nuevamente con esa tradición. Durante la recorrida, saludó a los visitantes que se acercaron a reconocerlo, se tomó fotografías y compartió algunos minutos con quienes se encontraban en el lugar.

La presencia de Tapia no pasó inadvertida entre los turistas y fieles que recorrieron el paraje durante la jornada. La visita se dio en el marco de su habitual gesto de agradecimiento hacia la Difunta Correa, al espacio al que suele regresar luego de los grandes logros deportivos de la Selección Argentina.

En paralelo, Cobos explicó que su llegada a San Juan fue por el día y que mantiene una relación de colaboración con la Fundación Difunta Correa. "Todos los años llevamos donaciones a la Fundación", comentó el exgobernador mendocino.

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El dirigente también destacó el movimiento que encontró en el lugar durante la jornada. "Había muchísima gente. Todos buena onda", describió sobre el clima que se vivió en el tradicional santuario sanjuanino.

El cruce entre Tapia y Cobos terminó convirtiéndose en una de las escenas llamativas del domingo: un encuentro casual entre un dirigente deportivo de alcance nacional y un referente político mendocino, en uno de los lugares más emblemáticos de San Juan.