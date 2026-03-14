Escándalo: denuncian a abogados por estafas por más de US$500.000 y los acusados se culpan entre sí

Dos abogados mendocinos, y un supuesto socio se encuentran bajo la lupa del fiscal de Delitos Económicos de Mendoza , Hernán Ríos . ¿El motivo? Una seguidilla de denuncias por estafas calculadas en, al menos, 500.000 dólares . Los hoy investigados -aunque aún no imputados - firmaban contratos de mutuo (un acuerdo de préstamo comercial) con particulares para recibir dinero de parte de ellos y “hacerlo trabajar” . A cambio, ofrecían intereses de 2,5% de ganancia mensual en dólares ; aunque -de acuerdo a los denunciantes- a partir de comienzos de 2025 dejaron de cumplir con los pagos .

A nivel judicial -según se lee en el expediente y en declaraciones que les han dado a los propios damnificados-, los denunciados argumentan que no han estafado a nadie , sino que se trata de "negocios que salieron mal" .

Según trascendió desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Mendoza , estas primeras denuncias -y que involucran a cinco damnificados - podrían ser apenas la punta de todo un ovillo a desenredar . De hecho, los denunciantes aclararon a Los Andes que hay, al menos, 20 personas afectadas (y hasta hablan de 50) con este presunto ardid .

"Con mi pareja pusimos 28.000 dólares en total y en distintas partes. La idea era que, cuando naciera nuestro bebé, pudiésemos sacar todo y comprar un lote para empezar a construir nuestra casa . Nuestro hijo ya nació, pero ese sueño se vio truncado por estas personas . Hay gente que puso lo que recibió de herencias , lo que cobró de indemnización o que hasta vendieron autos y propiedades para hacer estas inversiones ", destacó el maratonista mendocino Ignacio Erario (30) , una de las víctimas y quien publicó una historia en su Instagram con más de 36.000 seguidores .

Erario -quien reclama hoy casi 34.000 dólares, sumando los intereses - cuenta que, a raíz de la viralización de su historia , lo contactaron otras tantas personas para contarle que habían sido blanco de estafas similares con los mismos implicados .

"Con esa historia saltó todo a la luz, y ahora ellos están haciendo contradenuncias a quienes los hemos denunciado. Llegaron hasta a decirnos que, si poníamos más dinero del que ya habíamos puesto, íbamos a poder recuperar la plata que todavía no cobramos de las primeras inversiones. Luego nos propusieron arreglar aclarando que iban a poder devolver solo 40% del dinero a 20 años y ahora han empezado con amenazas y a denunciarse entre ellos", destacó otro de los denunciantes, quien prefirió no ser identificado en esta nota.

"No tengo miedo de denunciarlos, ya lo he hecho. Pero sí tengo miedo de lo que puedan llegar a hacer", describió.

dólar miércoles 11 de marzo WEB

Según se desprende del expediente, sólo un grupo familiar denuncia a los socios de haberlos estafado por 500.000 dólares. E, incluso, aparecen otros "salpicados", entre ellos la exesposa de uno de los denunciados y un supuesto cuarto socio que, en teoría, ingresó cuando las cosas se pusieron más difíciles y con la intención de ayudar a sacar a flote aquellos "negocios que habían salido mal". Pero que nunca salieron a flote.

Los denunciados se acusan entre sí

Desde el lado de los acusados, en tanto, la estrategia parece ser clara: acusarse entre sí y despegarse de las acusaciones. Y es que, según destacaron desde el entorno de uno de los abogados acusados, él ni siquiera conoce a las víctimas que hoy reclaman el dinero. Incluso, sostienen que fue otro de los denunciados quien se quedó con el dinero de los damnificados y jamás lo ingresó al circuito de la sociedad, aunque les hizo creer a los inversores que lo había hecho.

Para entender mejor la historia -que, de acuerdo a lo relatado por los denunciantes-, bien podría ser la trama de una serie de plataforma de streaming- es fundamental identificar a los tres denunciados principales. Se los mencionará con iniciales, ya que el MPF no los ha imputado hasta el momento. Por un lado, está el abogado I.Y., quien es el principal señalado de las denuncias, pero no el único.

A él se suma P.F. De hecho, es a P.F. a quien I.Y. denuncia como el verdadero estafador y sostiene que recién en 2025 supo de la existencia de todos los acreedores. Siempre de acuerdo al entorno de I.Y., P.F. recibía dinero de inversores y les decía que iría a la firma que tenía con I.Y., pero -en realidad- jamás la ingresó a este fondo.

En tanto, P.F. insiste en la versión de que él simplemente fue "un empleado" de I.Y. El tercer involucrado -entre los principales- es otro supuesto socio, identificado con las iniciales R.L., también abogado.

Ya con la causa iniciada -hay denuncias desde 2024 y 2025, aunque todas se agruparon en una única causa en febrero de este año y luego de la exposición pública que tomó el caso tras la publicación de Erario-, I.Y. denunció por "administración fraudulenta" a su compañero P.F.

"Lo que ocurrió fue que mucha gente que le había dado plata a P.F. creía que estaba invirtiendo para el grupo. Pero en realidad, P.F. ponía ese dinero en distintos grupos de él, aunque nunca lo entregó a la sociedad. Así fue como, de repente -y en el último año- empezaron a aparecer supuestos acreedores pidiendo la plata. Pero ninguno de los que reclama conocía a I.Y. hasta que estalló el problema", destacaron desde el entorno del abogado I.Y.

Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza Marcelo Álvarez / Los Andes

En ese sentido, destacaron que P.F. figuraba como presidente de la firma hoy denunciada, y por ello mismo I.Y. lo denunció penalmente por administración fraudulenta. En tanto, P.F. se presenta ante las víctimas como una víctima más del abogado y hasta inició un reclamo laboral como supuesto exempleado.

Contratos de mutuo y promesas de ganar 2,5% al mes en dólares

"Ellos nos decían que entregaban préstamos personales para construcciones inmobiliarias y préstamos prendarios. A través de un contrato de mutuo, aseguraban un retorno del 2,5% mensual en dólares", explicó Ignacio Erario.

Fue el 26 diciembre de 2023 cuando el maratonista profesional mendocino hizo su primera inversión (6.000 dólares), empujado por la experiencia de su hermano, a quien le cumplieron al principio, aunque hoy también es uno de los denunciantes y reclama 40.000 dólares.

Aunque al comienzo le dijeron a Nacho Erario que podría retirar las ganancias por intereses todos los meses, cuando intentó hacerlo en agosto de 2024, le aclararon que solo podía hacerlo en julio o en diciembre.

Así las cosas, en noviembre de 2024 notificó su intención de retirar parte del dinero al mes siguiente, pero cuando quiso concretarlo se encontró con nuevos obstáculos.

dólar martes 10 de marzo Escándalo: denuncian a abogados por estafas por más de US$500.000 y los acusados se culpan entre sí WEB (Ilustrativa)

"Me dijeron que estaban de vacaciones, que en enero de 2025 hablábamos. En enero les insistí y me dijeron que les habían licuado todos los créditos con el salto del dólar. Entre marzo y abril me dijeron que necesitaban tiempo porque no les estaban pagando los préstamos, pero se comprometieron a devolver", recapituló Nacho.

Mientras entregó dinero, Ignacio Erario lo hizo a R.L. Pero este socio le comunicó en 2024 que se iba del grupo, por lo que desde allí comenzó a tratar con P.F. y con el abogado I.Y. Claro que el panorama ya no asomaba para nada alentador.

Cada vez más preocupado, Erario pidió acceso a los movimientos de las cuentas de la sociedad para saber las probabilidades reales de recuperar su dinero.

"Intereses mensuales de 2,5% en dólares son más altos que lo normal, pero tampoco era una cifra irreal", describió el atleta.

Una familia reclama 500.000 dólares

Dentro del expediente, una de las denuncias más fuertes es la de un grupo familiar que reclama 500.000 dólares.

Según relataron, hicieron las primeras inversiones también atraídos por las promesas de intereses mensuales de 2,5% en dólares.

Fue P.F. quien los acercó a este grupo, que se presentaba como una financiera que manejaba varias sociedades y se especializaba en préstamos.

estafa 2 La oficina donde se encontraban los socios de la firma y los inversores. Gentileza

Los primeros movimientos de los tres socios más comprometidos en la denuncia datan, de acuerdo a las denuncias, de fines de 2021 y comienzos de 2022. Y, hasta fines de 2024, resaltan que cumplían con los pagos prometidos.

No obstante, entre 2024 y 2025 comenzaron los problemas para cumplir con los pagos y también las acusaciones cruzadas entre los socios.

De pedir más plata al aviso de devolver solo 40% en 20 años

Ya entrado 2025, con los constantes incumplimientos en el pago de ganancias prometidas, los denunciados presentaron un nuevo plan para recuperar las inversiones. Sumaron a un nuevo socio -G.C., quien llegaba como salvador para arreglar "el negocio que había salido mal" (como los propios hoy denunciados definían el panorama).

"Nos ofrecieron poner más dinero para recuperar lo que ya habíamos invertido", relató uno de los denunciantes, quien aclaró que se negó de lleno a esta llamativa propuesta

Entonces llegó una nueva propuesta, que presentaron los socios en dos reuniones realizadas en abril del año pasado devolver solo el 40% del dinero en un plazo de 20 años.

"Ahí terminamos de convencernos de que era una estafa", relató el denunciante que reclama 500.000 dólares. Y agregó que, extrañamente, advertía que P.F. (quien había acercado a la familia al grupo) parecía "jugar para los dos lados".

dólar viernes 13 de marzo Escándalo: denuncian a abogados por estafas por más de US$500.000 y los acusados se culpan entre sí Imagen ilustativa

"Por un lado nos decía que él era solo exempleado de I.Y., pero por el otro intentaba convencernos de no hacer denuncias y esperar porque, creía, íbamos a llegar a un acuerdo", recapituló.

Denuncias cruzadas

A partir de esa negociación fallida, comenzó una seguidilla de denuncias cruzadas.

Los inversores iniciaron reclamos legales para exigir la devolución del dinero, mientras que algunos de los acusados los denunciaron por amenazas y tratos intimidantes. También hay denuncias contra quienes exigen la devolución del dinero presentadas por G.C. -el supuesto "socio salvador"- y la exmujer de I.Y., a quien los inversores contactaron luego de que el abogado investigado les dijera que parte del dinero estaba en una firma a nombre de la mujer.

"Nos han denunciado para meternos miedo, claramente esa es su estrategia", afirmó el denunciante que pide no ser identificado en la nota.

Sin embargo, aseguró que las denuncias en su contra ya fueron archivadas y que la denuncia principal por estafa fue presentada por ellos el 23 de febrero pasado.

"Estamos tranquilos; tenemos conversaciones grabadas, chats y pruebas", agregó.

"Mientras tanto, nadie nos devuelve nuestra plata", cerró.