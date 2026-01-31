Guaymallén intensifica operativos para normalizar la situación tras el temporal

El municipio de Guaymallén continúa trabajando de manera intensiva para atender las situaciones derivadas del temporal, priorizando la seguridad y la rápida normalización de la vía pública. Durante la jornada de ayer, siete cuadrillas de deforestación estuvieron abocadas exclusivamente a la atención de emergencias en distintos puntos del departamento.

En el día de hoy, el intendente Marcos Calvente recorrió las zonas afectadas y explicó que las tareas continúan con un importante despliegue operativo:

– Tres cuadrillas adicionales de Espacios Verdes, reforzando los trabajos de despeje de calles.

– Tres cuadrillas dedicadas al despeje y carga de material, con apoyo de retroexcavadora.

El operativo cuenta además con:

– Dos hidrogrúas

– Dos hidroelevadores y apoyo de camiones y camionetas

A este trabajo territorial se suma el personal técnico municipal, que recorre las zonas afectadas para evaluar daños posteriores, junto al jefe operativo, quien también se encuentra en territorio relevando situaciones que puedan requerir intervención de oficio.

Desde el municipio se mantiene una coordinación permanente de los equipos para dar respuestas rápidas y eficientes, reforzando la presencia en calle y priorizando los puntos críticos del departamento.