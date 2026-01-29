El Servicio Meteorológico Nacional no descarta caída de granizo. Conocé a cuánto llegará la máxima de hoy.

Calor extremo y alerta amarilla por tormentas: el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza.

Tras un martes con altas temperaturas y mucha humedad, el tiempo en Mendoza volverá a complicarse este jueves, con calor extremo y alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de la provincia.

Según indicó Contingencias Climáticas, la jornada será muy calurosa, con nubosidad variable, vientos moderados del noreste y tormentas en sectores de precordillera. También se prevén precipitaciones en cordillera. La temperatura mínima será de 22°C, mientras que la máxima alcanzará los 38°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para Mendoza. El organismo indicó que los fenómenos comenzarían a desarrollarse en el Oeste del Gran Mendoza y el Valle de Uco, para luego extenderse hacia el Gran Mendoza, norte de Tupungato y Luján de Cuyo. Además, no se descarta la caída de granizo.

alerta amarilla Cómo estará el tiempo el viernes El viernes se mantendrán condiciones similares, con una jornada muy calurosa y nubosidad variable. Se esperan tormentas de intensidad moderada a severa, vientos moderados del noreste y precipitaciones en cordillera. La mínima será de 24°C y la máxima llegará a 37°C.

El estado de los pasos fronterizos a Chile El Paso Internacional Cristo Redentor está habilitado, lo que permite el tránsito normal de autos particulares, transporte de cargas y ómnibus. No obstante, recomendaron verificar siempre el estado del paso antes de emprender viaje, especialmente ante posibles cambios climáticos en la alta montaña.