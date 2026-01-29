Calor extremo y alerta amarilla por tormentas: el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza.

Tras un martes con altas temperaturas y mucha humedad, el tiempo en Mendoza volverá a complicarse este jueves, con calor extremo y alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de la provincia.
El Servicio Meteorológico Nacional no descarta caída de granizo. Conocé a cuánto llegará la máxima de hoy.
Tras un martes con altas temperaturas y mucha humedad, el tiempo en Mendoza volverá a complicarse este jueves, con calor extremo y alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de la provincia.
Según indicó Contingencias Climáticas, la jornada será muy calurosa, con nubosidad variable, vientos moderados del noreste y tormentas en sectores de precordillera. También se prevén precipitaciones en cordillera. La temperatura mínima será de 22°C, mientras que la máxima alcanzará los 38°C.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para Mendoza. El organismo indicó que los fenómenos comenzarían a desarrollarse en el Oeste del Gran Mendoza y el Valle de Uco, para luego extenderse hacia el Gran Mendoza, norte de Tupungato y Luján de Cuyo. Además, no se descarta la caída de granizo.
El viernes se mantendrán condiciones similares, con una jornada muy calurosa y nubosidad variable. Se esperan tormentas de intensidad moderada a severa, vientos moderados del noreste y precipitaciones en cordillera. La mínima será de 24°C y la máxima llegará a 37°C.
El Paso Internacional Cristo Redentor está habilitado, lo que permite el tránsito normal de autos particulares, transporte de cargas y ómnibus. No obstante, recomendaron verificar siempre el estado del paso antes de emprender viaje, especialmente ante posibles cambios climáticos en la alta montaña.
Para consultar la información actualizada, los viajeros pueden ingresar al sitio web del Gobierno nacional o descargar la aplicación móvil PasAR, que brinda datos en tiempo real sobre el estado del Sistema Integrado Cristo Redentor (PISCR).
En cuanto al Paso Pehuenche, que une el sur de Mendoza con la región del Maule en Chile, también se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. Las autoridades recordaron que el cruce funciona con horarios específicos: