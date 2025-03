Mendocino con récord mundial en natación: "Se me cruzaron pensamientos de abandono, pero no iba a aflojar"

Y no es para menos, porque no solo logró batir un récord sino que además fue el único en llegar de los seis nadadores que lo estaban intentando por estos días. Es que junto con él partieron tres más y unos días antes habían partido otros dos, de otro punto de Uruguay. Ninguno llegó a la costa Argentina. Hasta el momento, poco más de 40 nadadores han logrado la hazaña, considerada una de las más desafiantes del mundo.

Cómo fue la marca del récord mundial del joven mendocino

Y Lautaro lo hizo literalmente contra viento y marea. Es que el río, el más ancho del mundo, que durante casi toda la jornada se había presentado sereno repentinamente al atardecer, se puso bastante más ajetreado. Lautaro contó que se levantó un viento repentino que generó mucho oleaje y que además, al esconderse el sol, la temperatura cambió drásticamente.

“Cuando bajó el sol obviamente se notó el cambio en el cuerpo, pero fue un segundo nada más, un poco de miedo de que pudiera darme mucho frío, pero no, aguanté y me pude aclimatar”, relató.

-¿Pensaste en algún momento en aflojar?

-Obviamente se me cruzaron pensamientos de abandono pero no iba a aflojar, además, con el movimiento del río me daban náuseas, ganas de vomitar.

-¿Por qué no aflojaste?

Primero porque sentía que si yo no lo hacía iba a ser un peso que iba a arrastrar todo lo que me quedaba de carrera como nadador. Y porque también había mucha gente que estaba pensando y esperándolo.

Lautaro Arjona El mendocino Lautaro Arjona es el nadador más joven en cruzar el Río de la Plata

-¿En algún momento dudaste de lograrlo?

-Sí, pero fueron unos segundos y ya después volví a recuperar la cabeza. Y también, como decía mi padrino de la natación, Gustavo Oriozabala, que iba en el bote, fue el momento donde más difícil la estaba pasando. En el peor momento, se largó al agua y me dijo que íbamos a llegar, que él iba a llegar igual y yo tenía que ver cómo hacía para llegar a la costa. Y así terminé llegando.

-¿Y nadó con vos?

Una cuatro horitas, las últimas horas fueron con él.

-¿Por quién lo hacías? ¿En quién pensabas?

En mi familia, en mis amigos, los entrenadores, en todo.

-¿Cómo fue tu llegada a la costa?

-Terminé frenando en otro lado en el que no había nadie, de ahí me llevaron donde estaba mi familia. Es que en vez de nadar 44km (lo planeado), terminé nadando 50 porque donde debía llegar, por cómo estaba el agua, no podría, Traté de pararme y levanté los brazos como pude. Estaba muy mareado, no entendía dónde estaba.

-¿Y quién te esperaba?

Estaba mi tía, mi primo, mis dos abuelas, otra tía, mi mamá, mi hermanita, mis primos, había bastante gente.

Había pensado hacer este cruce a los 15 años, pero por entonces no tenía el entrenamiento necesario en aguas abiertas. Durante 2 años se entrenó todos los días para lograrlo, mientras continúa con sus estudios en la secundaria, va a quinto año. Para ello se levantó todos los días a las 4 de la mañana y entrenaba en su club habitual, el club Mendoza de Regatas, antes y después del horario del colegio.

Hacia adelante, piensa que su próximo desafío puede ser la triple corona, qué dijo que muy poquitas personas han logrado en el mundo y que implica lograr dos carreras más: una en Argentina y una en Brasil. En lo inmediato, espera regresar a Mendoza, descansar y el lunes volver al colegio como cualquier otro chico de su edad.