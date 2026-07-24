Sergio Uñac desembarcó en Mendoza para avanzar con su proyecto presidencial y dialogar con el PJ provincial

El senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac , está en Mendoza con una agenda que combina actividad institucional , desarrollo productivo y reuniones políticas con distintos sectores del peronismo provincial.

La visita forma parte de la estrategia que viene desplegando para posicionarse como una alternativa presidencial del Partido Justicialista de cara a las elecciones de 2027, con un discurso centrado en el federalismo y el protagonismo del interior del país.

El dirigente sanjuanino inició su recorrida el jueves con encuentros por separado con dos referentes del justicialismo mendocino: la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y el intendente de Malargüe, Celso Jaque .

Durante este viernes continuará con actividades en el sur provincial y tiene previsto reunirse con otros dirigentes de peso dentro del PJ local, como el intendente de San Rafael, Omar Félix , y el jefe comunal de Maipú, Matías Stevanato .

La agenda elegida por Uñac tiene un componente político: el exgobernador sanjuanino busca dialogar con los distintos sectores que integran el peronismo mendocino, un espacio que atraviesa un proceso de reordenamiento interno y en el que comienzan a aparecer distintos nombres con aspiraciones hacia el próximo turno electoral.

Las reuniones de Uñac en Mendoza

El primer encuentro de la gira mendocina fue con Fernández Sagasti. La referente de La Cámpora en la provincia recibió al senador sanjuanino para dialogar sobre la situación nacional y los desafíos productivos de la región de Cuyo.

Tras la reunión, Uñac publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la necesidad de construir una propuesta nacional con eje federal.

“Gracias Anabel Fernández Sagasti por recibirme en la querida Mendoza para dialogar sobre la situación actual del país y los desafíos que enfrenta el desarrollo productivo de Cuyo. El trabajo conjunto es clave para pensar y ejecutar soluciones concretas. Necesitamos construir una propuesta federal que escuche y ponga al interior y a las regiones productivas en la agenda nacional”, expresó.

Gracias @anabelfsagasti por recibirme en la querida Mendoza para dialogar sobre la situación actual del país y los desafíos que enfrenta el desarrollo productivo de Cuyo.



El trabajo conjunto es clave para pensar y ejecutar soluciones concretas. Necesitamos construir una… pic.twitter.com/l4dsISquWY — Sergio Uñac (@sergiounac) July 23, 2026

Luego, Uñac se trasladó hacia Malargüe, donde mantuvo una reunión con Celso Jaque. El exgobernador mendocino y actual intendente fue otro de los dirigentes elegidos por el sanjuanino para su ronda de contactos.

“Seguimos recorriendo el interior del interior. Ya estamos en Malargüe y, si bien está fresco el clima, se siente el calor de cada uno de los que son parte de esta hermosa ciudad”, escribió Uñac, al agradecer a Jaque por mostrarle “de primera mano la realidad del departamento más extenso de Mendoza”.

La elección de Malargüe también se vincula con uno de los temas que forman parte de la agenda del dirigente sanjuanino: la minería y el desarrollo productivo. Este viernes Uñac participará como disertante en la Primera Jornada de Minería y Desarrollo Sostenible, que se realiza en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus.

¡Seguimos recorriendo el interior del interior!



Ya estamos en Malargüe y, si bien está fresco el clima, se siente el calor de cada uno de los que son parte de esta hermosa ciudad.



Gracias querido ex gobernador Celso Jaque por invitarme a conocer de primera mano la… pic.twitter.com/6Z6dtBznto — Sergio Uñac (@sergiounac) July 24, 2026

Cómo sigue su agenda

Luego de la actividad en Malargüe, Uñac tiene previsto trasladarse hacia San Rafael para mantener un encuentro con Omar Félix durante el mediodía. Según la agenda prevista, el intendente sanrafaelino será el interlocutor del encuentro, mientras que su hermano Emir Félix no participará de la reunión.

La recorrida del senador sanjuanino continuará posteriormente en Maipú, donde está previsto un café por la tarde con Matías Stevanato. El intendente maipucino es otro de los dirigentes que aparece mencionado dentro del escenario político del PJ mendocino hacia 2027.

De esta manera, la agenda de Uñac incluye reuniones con dirigentes que representan distintas expresiones del justicialismo provincial: desde el kirchnerismo representado por Fernández Sagasti, pasando por referentes territoriales como los Félix y Stevanato, hasta la figura de Jaque, quien volvió a ocupar un lugar de relevancia política tras su regreso a la intendencia de Malargüe.

Una disputa nacional que también empieza a reflejarse en Mendoza

La visita de Uñac se inscribe dentro de una recorrida nacional que el senador viene realizando para instalar su proyecto presidencial dentro del peronismo. El sanjuanino plantea una construcción con eje federal y busca sumar respaldo entre dirigentes provinciales, especialmente aquellos que tienen peso territorial.

Mendoza aparece como una escala importante dentro de ese esquema por la diversidad de sectores que conviven dentro del PJ local y por la discusión que comienza a abrirse en torno a los liderazgos para los próximos años.

En paralelo, dentro del peronismo mendocino también comenzó a tomar forma el espacio “Mendoza con Axel”, una construcción que busca acompañar una eventual candidatura presidencial del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Los referentes de este sector son el diputado nacional, Martín Aveiro y la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis.

Además, el escenario mendocino tiene dirigentes con proyección para la disputa provincial de 2027. Entre ellos aparecen intendentes como Stevanato y la propia Destéfanis como posibles candidatos a gobernadores para las elecciones del año que viene.