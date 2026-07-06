Huawei y Agricultores Federados Argentinos (AFA) firmaron un Memorándum de Entendimiento de Cooperación Institucional y Tecnológica orientado a acelerar la transformación digital del sector agropecuario cooperativo en Argentina.

El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto para identificar necesidades tecnológicas y desarrollar iniciativas concretas en beneficio de los productores asociados a La Cooperativa ubicados en localidades de nueve provincias argentinas: Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Las partes explorarán soluciones tecnológicas para mejorar la conectividad operativa de AFA y sus asociados, contribuyendo a reducir la brecha digital en las comunidades rurales del área de influencia de la cooperativa. Huawei cuenta con más de 180 redes 5G desplegadas y 1.500 millones de usuarios a nivel mundial, y viene impulsando en Argentina proyectos de conectividad de alto impacto en diversos sectores como el entretenimiento y la minería.

Huawei y Agricultores Federados Argentinos se unen para impulsar la transformación digital en el agro

El acuerdo prevé evaluar soluciones para el tratamiento y análisis de la información generada en la operación de La Cooperativa, con el objetivo de apoyar la toma de decisiones de los productores y fortalecer la gestión institucional. Huawei Cloud, cuyos modelos de inteligencia artificial Pangu ya se aplican en más de 500 escenarios en más de 30 sectores a nivel global, incluyendo agricultura, será una de las capacidades centrales puestas a disposición de esta iniciativa.

Las partes analizarán oportunidades para incorporar fuentes de energía renovable tanto en instalaciones de AFA como en los establecimientos de sus asociados, con foco en reducir costos operativos y fortalecer la sustentabilidad productiva. Esta línea de trabajo se apoya en la experiencia de Huawei Digital Power, que a nivel global ayudó a sus clientes a generar más de 2 billones de kWh de energía verde y a evitar la emisión de aproximadamente 1.060 millones de toneladas de CO2.

4 - Generación de talento

El acuerdo contempla el desarrollo de soluciones educativas y de capacitación digital para fortalecer el capital humano de la cooperativa, sus equipos técnicos y los productores asociados. Va en línea con los programas de formación que Huawei ya tiene en la región, donde ya firmó acuerdos con más de 20 universidades en Argentina, Uruguay y Paraguay para capacitar gratuitamente a docentes y estudiantes en últimas tecnologías como 5G, cloud, inteligencia artificial y energía solar.

Xiao Binbing, CEO de Huawei Argentina y Darío Marinozzi, presidente del Consejo de Administración de AFA Gentileza

Darío Marinozzi, presidente del Consejo de Administración de AFA, señaló la importancia del acuerdo que “nos permite pensar la tecnología no como algo ajeno al campo, sino como una iniciativa que beneficia a los 36.000 productores asociados a La Cooperativa ".

Por su parte, Xiao Binbing, CEO de Huawei Argentina, agregó: "Llevamos 25 años acompañando el desarrollo tecnológico del país, y este acuerdo con AFA es una oportunidad para acercar esa experiencia al corazón del sistema cooperativo agropecuario argentino, una de las principales actividades económicas del país".

El acuerdo prevé la conformación de un comité de seguimiento conjunto que evaluará, en los próximos meses, el desarrollo de proyectos piloto en cada una de las cuatro áreas mencionadas.