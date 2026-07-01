Productores agropecuarios tienen plazo hasta el 24 de julio para actualizar el RUT-SIA

El Ministerio de Producción extendió hasta el 24 de julio de 2026 el plazo para actualizar el Registro de Uso Permanente de la Tierra – Sistema de Información Agrícola (RUT-SIA), trámite obligatorio para todos los productores agropecuarios y establecimientos de la provincia, y requisito para acceder a distintos programas de asistencia destinados al sector.
La actualización, que se realiza a través de la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), permite registrar la información sobre cultivos, superficie en producción y titularidad de los establecimientos. Los datos declarados tendrán carácter de declaración jurada y serán la base oficial para la temporada agrícola 2026-2027.
Importancia del registro
Desde el organismo recordaron que mantener el registro al día es clave para acceder a los beneficios previstos por la Ley Provincial de Emergencia Agropecuaria N.º 9083 y la Ley Nacional N.º 26.509. Además, es un requisito para obtener cobertura del Fondo Compensador Agrícola, que brinda asistencia a productores afectados por granizo y heladas tardías, así como para participar de otros programas extraordinarios que puedan implementar la Provincia o la Nación frente a contingencias climáticas.
La información también será utilizada para las tasaciones de daños en caso de siniestros. Por ese motivo, las autoridades recomendaron verificar que los datos sobre cultivos y superficies sembradas sean precisos, ya que de ellos dependerá la evaluación de las pérdidas y el acceso a futuras compensaciones.
La inscripción en el RUT-SIA está establecida como obligatoria por la Ley Provincial N.º 4438 para todos los establecimientos agropecuarios de Mendoza.
Cómo inscribirse
El trámite puede realizarse bajo dos modalidades. La primera corresponde a una renovación sin cambios, destinada a quienes mantienen la misma información declarada el año anterior. La segunda es una actualización, para los casos en que se hayan modificado los cultivos, la superficie productiva o la titularidad del establecimiento.
Los productores pueden completar el trámite de manera online a través del sitio web de la Dirección de Contingencias Climáticas o hacerlo en forma presencial en las delegaciones y centros receptores del organismo, de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
• Norte: Boulogne Sur Mer 3050 1er piso, Ciudad. Tel (0261) 3854270/3854266
• Este: Viamonte 1000, San Martín. Tel (0263) 4420365
• Valle de Uco: Güemes 731 – Tunuyán – (0261) 157630940
• Sur: Alsina 445, San Rafael. Tel (0260) 4438052
• Oficina General Alvear: (2625) 15643876