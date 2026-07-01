Productores agropecuarios tienen plazo hasta el 24 de julio para actualizar el RUT-SIA

La renovación del registro es obligatoria y permite acceder a beneficios por emergencia agropecuaria, al Fondo Compensador Agrícola y a programas de asistencia provincial y nacional.

Extienden hasta el 24 de julio la actualización del RUT-SIA para productores agropecuarios

El Ministerio de Producción extendió hasta el 24 de julio de 2026 el plazo para actualizar el Registro de Uso Permanente de la Tierra – Sistema de Información Agrícola (RUT-SIA), trámite obligatorio para todos los productores agropecuarios y establecimientos de la provincia, y requisito para acceder a distintos programas de asistencia destinados al sector.

La actualización, que se realiza a través de la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), permite registrar la información sobre cultivos, superficie en producción y titularidad de los establecimientos. Los datos declarados tendrán carácter de declaración jurada y serán la base oficial para la temporada agrícola 2026-2027.

image Importancia del registro Desde el organismo recordaron que mantener el registro al día es clave para acceder a los beneficios previstos por la Ley Provincial de Emergencia Agropecuaria N.º 9083 y la Ley Nacional N.º 26.509. Además, es un requisito para obtener cobertura del Fondo Compensador Agrícola, que brinda asistencia a productores afectados por granizo y heladas tardías, así como para participar de otros programas extraordinarios que puedan implementar la Provincia o la Nación frente a contingencias climáticas.

La información también será utilizada para las tasaciones de daños en caso de siniestros. Por ese motivo, las autoridades recomendaron verificar que los datos sobre cultivos y superficies sembradas sean precisos, ya que de ellos dependerá la evaluación de las pérdidas y el acceso a futuras compensaciones.

La inscripción en el RUT-SIA está establecida como obligatoria por la Ley Provincial N.º 4438 para todos los establecimientos agropecuarios de Mendoza.