1 de julio de 2026 - 14:10

Crisis de reservas: un municipio considera la posibilidad de cortar el suministro de agua potable por la noche

El uso indiscriminado para riego y piscinas durante la madrugada impide que los depósitos locales alcancen los niveles necesarios para abastecer a la población al despertar.

Crisis de reserva: este es el municipio afectado.

Crisis de reserva: este es el municipio afectado.

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Por Cristian Reta

La posibilidad de interrumpir el suministro de agua potable durante las noches se ha convertido en una opción real para gestionar la escasez hídrica. Las autoridades evalúan suspender el servicio entre las 22:00 y las 04:00 para proteger las reservas. Esta medida busca frenar el agotamiento de los depósitos causado por el uso recreativo constante.

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Los intentos previos por fomentar el ahorro voluntario no han generado los resultados esperados. Ante la falta de respuesta ciudadana, la restricción física aparece como la única vía técnica para evitar un colapso total del sistema durante las horas de mayor necesidad, cuando la población inicia sus actividades diarias.

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Contexto de la crisis en Pöggstall

El municipio de Pöggstall, situado en el distrito de Melk, ha oficializado la advertencia a través de su página web institucional. El alcalde, Helmut Hahn, explicó que las campañas de concienciación de las últimas semanas han sido insuficientes para reducir la demanda ciudadana. El dato técnico que alarma a la administración es que el consumo nocturno se mantiene en niveles similares a los del día, lo que rompe el ciclo de recuperación de los embalses.

Esta situación no es aislada en la región. En localidades como Grieskirchen ya rigen prohibiciones estrictas que incluyen el lavado de automóviles, el uso de aspersores para el césped y el llenado de piscinas particulares. El objetivo central de estos cortes programados es garantizar que, al llegar la mañana, exista suficiente presión y caudal para las necesidades básicas de higiene y alimentación de toda la comunidad.

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Pöggstall

Contraste en diferentes zonas de Austria

El fenómeno climático actual en Austria presenta contrastes severos. Mientras algunas zonas de Alta Austria han sufrido tormentas eléctricas intensas con miles de intervenciones de bomberos, otras áreas enfrentan una sequía que ha provocado incendios forestales, como el registrado en Ebensee. Además, las temperaturas extremas están afectando la eficiencia de los módulos fotovoltaicos, que pueden alcanzar hasta 65 grados centígrados debido al calor.

En Pöggstall, la decisión final sobre el inicio de los cierres nocturnos dependerá de la evolución del consumo en las próximas jornadas. Si los niveles de los depósitos no muestran una mejoría significativa durante las horas de madrugada, el cese del flujo de agua entre las diez de la noche y las cuatro de la mañana será inevitable para proteger el recurso.

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