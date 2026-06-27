WeSpeak, la startup argentina con IA que transforma chats en reservas hoteleras en más de 20 países

En un mercado donde la inmediatez lo es todo, la industria hotelera también se vio afectada y enfrentaba un problema global crítico: una de cada cuatro reservas se perdía simplemente por no contestar a tiempo .

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Ante esta realidad, Gonzalo Rioja , junto a sus socios Agustín Albiero y Santiago Esmoris , fundaron en 2024 la startup argentina WeSpeak , una empresa de tecnología enfocada en ayudar a los hoteles para que no pierdan una oportunidad de venta por falta de respuesta. Para resolverlo, desarrollaron el primer asistente con inteligencia artificial enfocado 100% en hotelería de toda Latinoamérica .

“La idea surgió de una observación sobre cómo cambió la forma de comunicarnos en los últimos diez años: donde antes mandaba el mail y la llamada, hoy todo pasa por WhatsApp y las redes sociales. Vimos que el sector hotelero estaba quedando atrás en esa transformación”, detalló Gonzalo Rioja a Los Andes .

Según explica el CEO, el proceso tradicional de reserva muchas veces se interrumpe cuando el interesado escribe por redes sociales y la respuesta tarda en llegar o el proceso de pago es demasiado complejo. "WeSpeak ayuda a los hoteles a vender más y comunicarse mejor con sus huéspedes", definió.

Rioja es enfático al diferenciar su producto: “WeSpeak no es otro chatbot con inteligencia artificial; vendemos un sistema de venta conversacional” . En ese sentido, destacó que el asistente atiende las 24 horas, en más de 130 idiomas y con la calidez de una persona real, acompañando al huésped desde la consulta inicial hasta que la reserva queda confirmada y pagada sin salir del chat.

Gonzalo Rioja WeSpeak Gonzalo Rioja, CEO de WeSpeak Gentileza

Respecto a otros chatbots o soluciones del mercado, WeSpeak se destaca en tres pilares muy claros. El primero, la híper personalización, debido a que se adapta al tono, la propuesta de valor y los objetivos de cada hotel.

En segundo lugar, la venta proactiva. El sistema actúa como un verdadero agente de ventas: hace seguimiento de las conversaciones, detecta intención de compra, aplica promociones y guía al huésped hacia la reserva. Y por último el cierre dentro del chat, que aumenta hasta un 50% las reservas, ahorra hasta un 90% del tiempo dedicado a responder mensajes y sostiene un 95% de satisfacción del huésped, con un tiempo de respuesta promedio de 7 segundos.

“1 de cada 4 reservas se perdía simplemente por no contestar a tiempo. En hotelería las decisiones de compra suelen tomarse en los primeros 15 minutos, así que una respuesta tardía es, casi siempre, una venta perdida”, detalla Rioja sobre uno de los problemas que presentaban los hoteles a la hora de las reservas.

Además, el sistema puede realizar todo el proceso, desde mostrar las habitaciones hasta realizar el pago. “El asistente inteligente de WeSpeak cotiza, muestra precios y disponibilidad en tiempo real, toma los datos que el huésped fue compartiendo en la conversación y genera un enlace de pago dentro del mismo chat, con toda la información de la reserva ya precargada”.

El poder de la venta directa

Uno de los grandes atractivos para los hoteleros es el ahorro en comisiones. Al fomentar que la reserva entre por WhatsApp en lugar de plataformas como Booking, el margen de ganancia queda íntegramente en el hotel. Según Rioja, esto responde a una tendencia global: el 73% de los viajeros prefiere comunicarse con los hoteles por WhatsApp.

WeSpeak

"Potenciamos ese canal directo para que el hotel recupere el control de sus ventas y dependa menos de plataformas externas", asegura el directivo.

En ese sentido, también es una ventaja para los clientes que buscan reservar, porque según un estudio de Skift Research, el 73% de los viajeros prefiere comunicarse con los hoteles por WhatsApp.

Un crecimiento con visión global

En apenas dos años, WeSpeak ha logrado hitos impresionantes. Actualmente cuenta con un equipo de 28 personas de carácter profundamente federal, donde un tercio basado en el interior del país. “WeSpeak no creció de Buenos Aires hacia el interior, sino que nació con una mirada federal desde el primer día, acompañando al turismo argentino que es, por naturaleza, una industria distribuida por todo el país”, explica.

WeSpeak Los fundadores de WeSpeak Gentileza

Pese a esto, en la actualidad más de 700 hoteles en 20 países, incluyendo mercados tan distantes como Marruecos, Senegal y Nigeria, utilizan su tecnología. Aunque sus mercados más fuertes son Argentina y Colombia, el foco actual está puesto en la expansión hacia Brasil y México.

El futuro: voz y nuevas redes sociales

Los planes de WeSpeak para este año son ambiciosos. Tras alcanzar una facturación anual de un millón de dólares ahora el objetivo es duplicar este número y lanzar el primer asistente al huésped por voz con IA de Latinoamérica.

“El año pasado lanzamos WeSpeak Payments y ahora vamos por dos grandes pasos: el primer asistente al huésped por voz con IA de Latinoamérica, que atiende las llamadas telefónicas entrantes del hotel; y la integración con TikTok para sumar ese canal a la venta directa”, explica a este medio.

A su vez, expresaron que la idea es seguir sumando capas de inteligencia y de gestión de ingresos para ayudar al hotel no sólo a responder mejor, sino a tomar mejores decisiones comerciales.

"La ambición es clara: consolidar a WeSpeak como la empresa de mayor innovación en IA conversacional para hotelería en Latinoamérica", concluye Rioja.