11 de julio de 2026 - 09:51

Conducía alcoholizado, cruzó un semáforo en rojo y terminó detenido en Ciudad

El conductor fue interceptado por la Policía este viernes por la noche. El test de alcoholemia confirmó que manejaba muy por encima del límite permitido.

﻿Conducía con un alto grado de alcohol en sangre, cruzó un semáforo en rojo y terminó detenido.

﻿Conducía con un alto grado de alcohol en sangre, cruzó un semáforo en rojo y terminó detenido.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía de Mendoza detuvo este viernes por la noche al conductor de una moto que circulaba en estado de ebriedad en Ciudad. La detención se llevó a cabo a las 22:45 en la intersección de las calles San Juan y República de Siria.

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Según informaron fuentes policiales, el motociclista, identificado como J.E.R. de 33 años, fue detectado mientras circulaba a alta velocidad y sin respetar la luz roja de los semáforos.

Tras ser interceptado por personal policial, se le realizó el correspondiente dosaje de alcohol en sangre el cual arrojó un resultado de 1,77g/l, un nivel que supera lo establecido por la ley (0,5 g/l).

La moto fue secuestrada y el conductor quedó a disposición de la Justicia Contravencional. En el hecho intervino la Comisaría 2° de Ciudad.

Multas por manejar bajo los efectos del alcohol

En Mendoza, las multas por alcoholemia están ligadas al valor de las unidades fijas (U.F,). De acuerdo a la más reciente actualización, aquellos controles que arrojen hasta 0,99 gramos de alcohol en sangre, las sanciones van desde 3.000 a 6.000 U.F. Es decir, la mínima se ubicará en $1.500.000 y el máximo llegará a $3.000.000.

Las multas por manejar bajo los efectos del alcohol en Mendoza van desde $1.500.000

Las multas por manejar bajo los efectos del alcohol en Mendoza van desde $1.500.000

Aquellos conductores que resulten detenidos con más de 1 gramo de alcohol en sangre deberán afrontar multas que van desde los $2 millones y hasta los $5.500.000. Además, estas sanciones incluyen arresto de hasta 120 días e inhabilitación obligatoria para conducir vehículos, que puede variar de 90 a 545 días.

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