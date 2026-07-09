9 de julio de 2026 - 10:18

Conducía alcoholizado, cayó a una acequia y fue detenido en Ciudad

El conductor, de 31 años, perdió el control del vehículo en la intersección de 9 de Julio y Maza. El test de alcoholemia arrojó 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre, más de tres veces el límite permitido.

Conducía alcoholizado, cayó a una acequia y fue detenido en Ciudad

Conducía alcoholizado, cayó a una acequia y fue detenido en Ciudad

Foto:

Archivo / Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 31 años fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles en Ciudad luego de protagonizar un incidente vial mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

Leé además

El segundo árbol más grande en el mundo está en Argentina. 

Argentina alberga al segundo árbol más viejo del mundo: en qué ciudad se encuentra y cuántos años tiene
M.W.H.Z., de 35 años, detenido por el homicidio de Alex Daniel Rodríguez Videla, de 15 años.

Detuvieron a uno de los asesinos de Alex, el adolescente baleado cuando iba a visitar a su novia

El hecho ocurrió alrededor de las 5.10 en la intersección de las calles 9 de Julio y Maza, donde personal de la Comisaría 1ª intervino tras un requerimiento de agentes de Tránsito de la Ciudad de Mendoza.

Según la información oficial, el conductor había perdido el control de su vehículo y terminó dentro de una acequia. Al ser sometido al test de alcoholemia, el resultado fue de 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite permitido para conducir.

Ante esta situación, el hombre, identificado con las iniciales M.J.U. (31), fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial para el inicio de las actuaciones correspondientes.

Por disposición del Primer Juzgado Contravencional, las autoridades procedieron a la retención del vehículo y de la licencia de conducir del infractor.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las obras en el límite entre Ciudad y Godoy Cruz realizarán en siete tramos y durarán un total de 18 meses.

Obras en el límite entre Ciudad y Godoy Cruz: las calles claves que estarán cortadas desde este miércoles

Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes.  

Gerente y subgerente de un conocido negocio del Centro, detenidos cuando robaban mercadería del comercio

El municipio argumentó que la medida responde a la caída de los recursos coparticipables y busca preservar el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Por la caída de ingresos, Capital congeló los salarios de sus funcionarios por seis meses

Un policía federal retirado mató a un motochorro en Avellaneda.

Un suboficial retirado de la PFA se defendió de un robo y abatió a un motochorro en Avellaneda

Por Redacción Policiales