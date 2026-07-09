El conductor, de 31 años, perdió el control del vehículo en la intersección de 9 de Julio y Maza. El test de alcoholemia arrojó 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre, más de tres veces el límite permitido.

Conducía alcoholizado, cayó a una acequia y fue detenido en Ciudad

Un hombre de 31 años fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles en Ciudad luego de protagonizar un incidente vial mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.10 en la intersección de las calles 9 de Julio y Maza, donde personal de la Comisaría 1ª intervino tras un requerimiento de agentes de Tránsito de la Ciudad de Mendoza.

Según la información oficial, el conductor había perdido el control de su vehículo y terminó dentro de una acequia. Al ser sometido al test de alcoholemia, el resultado fue de 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite permitido para conducir.

Ante esta situación, el hombre, identificado con las iniciales M.J.U. (31), fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial para el inicio de las actuaciones correspondientes.