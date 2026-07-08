Un suboficial retirado de la PFA se defendió de un robo y abatió a un motochorro en Avellaneda

Un suboficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) abatió a uno de los dos delincuentes que intentaron asaltarlo cuando llegaba a su vivienda junto a su esposa en Gerli , partido de Avellaneda , Buenos Aires. El segundo sospechoso logró escapar y es intensamente buscado.

Terror en dos ruedas: cuatro motochorros la interceptaron, la apuntaron con un arma y le quitaron la moto

El episodio ocurrió este miércoles y quedó bajo investigación de la UFI N.º 1 de Avellaneda , aunque las primeras actuaciones indican que el exuniformado habría actuado en legítima defensa , por lo que, en principio, no se prevé imputarlo por el hecho.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, efectivos de la Comisaría 6ª de Gerli acudieron al lugar tras un llamado que alertaba sobre un enfrentamiento armado.

Al arribar encontraron a un hombre tendido sobre la vía pública, sin signos vitales. Junto al cuerpo, los peritos secuestraron una réplica metálica de una pistola calibre 9 milímetros , que habría sido utilizada durante el intento de robo.

Los investigadores entrevistaron al propietario de la vivienda, identificado con las iniciales V. J. C. , de 71 años y suboficial retirado de la Policía Federal Argentina .

De acuerdo con su testimonio, dos motochorros lo sorprendieron al arribar a su domicilio y le exigieron dinero. En medio del forcejeo, logró extraer de un bolso el arma de fuego que llevaba consigo y efectuó varios disparos contra los atacantes.

Uno de los delincuentes recibió un impacto de bala y murió en el lugar, mientras que su cómplice escapó a bordo de la motocicleta en dirección al partido de Lanús, donde continúa siendo buscado por las autoridades. La investigación continúa para reconstruir con precisión la secuencia del hecho y dar con el segundo sospechoso.