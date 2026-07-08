Un motociclista murió tras impactar contra un colectivo detenido en Santa Rosa

El hombre de 69 años circulaba en una moto de 125cc que chocó contra la parte trasera de un micro que se encontraba detenido en una parada sobre la Ruta 50.

Un fatal accidente ocurrió este miércoles por la tarde en el departamento de Santa Rosa, donde un motociclista murió tras chocar contra la parte trasera de un colectivo.

El hecho ocurrió en horas de la tarde sobre Ruta 50 y calle Escudero de dicho departamento. Allí, un hombre de 69 años circulaba en su motocicleta Zanella 125cc cuando un colectivo de la empresa Dicetours se encontraba detenido en una parada.

Mientras los pasajeros descendian, la moto impactó contra el paragolpes trasero del vehículo de transporte. Como resultado del fuerte impacto, el conductor del rodado menor falleció en el lugar.

Tras el siniestro, efectivos le realizaron control de alcoholemia al conductor del colectivo, el cual arrojó resultado negativo con 0 gramos de alcohol en sangre. Por otro lado, los pasajeros que estaban a bordo del colectivo no sufrieron heridas.