Morena Rial seguirá presa: la Justicia le negó la libertad condicional tras su condena

La Justicia rechazó este miércoles el pedido de “libertad condicional” de Morena Rial , condenada a tres años de prisión por ser parte de una banda de delincuentes que desvalijaba por completo viviendas del Conurbano bonaerense. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.

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La jueza María Coelho fundamentó la negativa en distintos incumplimientos durante el arresto domiciliario con tobillera electrónica. Entre ellos mencionó una entrevista televisiva, publicaciones en redes sociales que consideró una incitación a la violencia y la promoción de apuestas.

La condena de la hija del periodista Jorge Rial fue acordada mediante un juicio abreviado entre su defensa, el fiscal Patricio Ferrari y los particulares damnificados por los hechos ocurridos en las localidades de Castelar, Martínez y Villa Adelina.

La influencer fue declarada penalmente responsable por el delito de “robo triplemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento, efracción, y en poblado y en banda (hecho uno), en concurso con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (hecho dos), en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (hecho tres)”.

Conforme a la resolución dictada por la jueza, la implicada incumplió el arresto domiciliario con tobillera electrónica, luego de ofrecer una entrevista televisiva junto a Alan Cañete (uno de los acusados por supuesto desvío de la investigación en el caso Loan), por publicar historias en su cuenta de Instagram con “incitación a la violencia y a la conspiración social por la muerte de un amigo en una comisaría en Córdoba” y promocionar apuestas.

En este contexto, la magistrada consideró que se debe asegurar “el sometimiento a proceso” de Rial, la purga de la condena y la protección de su hijo “A”, al tiempo que ordenó la realización de un tratamiento psiquiátrico y psicológico, por lo que tendrá que “rendir cuenta a partir de los diez días a partir de la fecha de notificación”.

Morena Rial irá a juicio oral en otro caso

En tanto, el 21 de septiembre comenzará otro juicio oral contra la mediática por una causa de robos y amenazas presuntamente cometidos contra dos ex novios, Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioni Lutri.

El proceso se llevará a cabo en la Cámara en lo Criminal y Corrección de 11ª Nominación de la ciudad de Córdoba.

La acusación formal contra Morena es robo, hurto, amenazas y coacción. Meses atrás había solicitado una probation y una reparación económica para los damnificados, pero ambos lo rechazaron y pidieron que sea juzgada en un debate.