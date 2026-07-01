1 de julio de 2026 - 22:50

Morena Rial recibió tres años de prisión y ahora la jueza debe resolver el pedido de excarcelación

La magistrada María Coelho homologó el acuerdo entre la Fiscalía, la querella y la defensa de la influencer.

Morena Rial espera la libertad condicional.

Morena Rial espera la libertad condicional.

Foto:

Policía Bonaerense
Por Ramiro González Britez
Noticias Argentinas

La influencer Morena Rial fue condenada a tres años de prisión en la causa por los robos cometidos en las localidades bonaerenses de Villa Adelina, Martínez y Castelar, mientras que la jueza María Coelho debe expedirse sobre el pedido de excarcelación.

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Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la titular del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro homologó el acuerdo de juicio abreviado entre la defensa, el fiscal adjunto Patricio Ferrari y el particular damnificado. Allegados a la hija del periodista y conductor Jorge Rial remarcaron que "se encuentran a la espera de que se resuelva el incidente de excarcelación por libertad condicional".

El abogado Marcelo D'Ángelo presentó la solicitud ante la magistrada cuando se cumplieron los ocho meses de la detención, mientras que se le corrió traslado al representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) y a la querella.

Morena se encuentra actualmente en la casa de su hermana Rocío, en el barrio porteño de Colegiales, y convive con su hijo Amadeo. Anteriormente, la joven de 27 años permaneció alojada en el penal de Magdalena.

Morena Rial espera la libertad condicional
Morena Rial espera la libertad condicional.

Morena Rial espera la libertad condicional.

Además, antes de acceder al beneficio de la prisión domiciliaria había regresado a la cárcel por no justificar sus ausencias de las semanas del 18 al 22 de agosto y del 15 al 19 de septiembre de 2025, y por faltas de constancias de empleo.

Uno de los requisitos que se le había impuesto a la famosa fue la prohibición absoluta para salir del país, permanecer en el domicilio que declaró ante la Justicia y realizar un tratamiento psicológico.

En tanto, el 21 de septiembre comenzará otro juicio oral contra la mediática por una causa de robos y amenazas presuntamente cometidos contra dos exnovios, Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioni Lutri.

El proceso se llevará a cabo en la Cámara en lo Criminal y Corrección de 11ª Nominación de la ciudad de Córdoba.

La acusación formal contra Morena es robo, hurto, amenazas y coacción. Meses atrás había solicitado una probation y una reparación económica para los damnificados, pero ambos lo rechazaron y pidieron que sea juzgada en un debate.

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