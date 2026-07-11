11 de julio de 2026 - 11:38

Una mujer recibió un disparo en el pecho durante un ataque a una vivienda en Ciudad

La víctima estaba frente al domicilio cuando dos hombres en moto abrieron fuego. Fue trasladada al Hospital Lagomaggiore y está fuera de peligro.

Una mujer recibió un disparo en el pecho durante un ataque a una vivienda en Ciudad.

Una mujer recibió un disparo en el pecho durante un ataque a una vivienda en Ciudad.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer de 26 años resultó herida de bala durante un ataque contra una vivienda ocurrido en la madrugada de este sábado en el barrio Nueva Generación, en Ciudad. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Lagomaggiore, donde permanece internada fuera de peligro.

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El hecho ocurrió alrededor de las 4.30, según informó la Policía de Mendoza.

Según la reconstrucción policial, la mujer, identificada por sus iniciales N.P.C., se encontraba junto a su pareja frente a un domicilio cuando dos hombres que circulaban en una motocicleta abrieron fuego contra la vivienda.

Uno de los proyectiles impactó en el pecho de la joven, que fue trasladada por particulares al Hospital Lagomaggiore.

Los médicos diagnosticaron neumotórax izquierdo con derrame pleural y dispusieron su internación. Según el parte oficial, la paciente se encuentra fuera de peligro.

Piedrazos contra la Policía

Tras el ataque, efectivos de la Policía de Mendoza preservaron la escena y realizaron las primeras pericias. En el lugar secuestraron dos vainas servidas calibre 9 milímetros.

Durante el procedimiento, un grupo de vecinos comenzó a arrojar piedras contra los móviles policiales. Ante la situación, el personal efectuó disparos disuasivos con arma larga para restablecer el orden.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Investigativa y de la Fiscalía interviniente. La víctima registra antecedentes por encubrimiento agravado (2026) y tentativa de robo agravado en poblado y en banda (2018).

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