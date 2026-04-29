Noche desde $22.500 y comidas por $4.500: cada vez más personas eligen este destino económico

Expertos en viajes aseguran que con solo 80 euros (unos 120.000 pesos argentinos) podés sentirte millonario en un país que combina rascacielos con historia milenaria.

Uzbekistán, uno de los destinos con comida y alojamientos más barato del mundo.

Planear vacaciones sin fundir la tarjeta de crédito es el gran desafío actual. Uzbekistán, en el corazón de Asia Central, emerge como la solución definitiva para quienes buscan ahorro en comidas y alojamiento. Travel bloggers y expertos lo definen como un destino "hit" donde el lujo de la Ruta de la Seda es hoy accesible para cualquier bolsillo.

El neerlandés Lourens, un reconocido viajero, calificó a este país como el más barato tras recorrer sesenta naciones. Según su reporte, es posible hospedarse en departamentos locales por unos 15 euros por noche (aproximadamente 22.500 pesos argentinos) y disfrutar de una cerveza en una terraza por apenas un euro (1.500 pesos argentinos).

Su capital, Taskent, rompe con los prejuicios de una región estancada en el tiempo. El centro de la ciudad se asemeja a un "Pequeño Dubái", con torres de cristal modernas y una limpieza impecable. Sin embargo, la verdadera joya oculta está bajo tierra: sus estaciones de subte, construidas en la era soviética, funcionan como galerías de arte subterráneas.

image El fenómeno de sentirse millonario con un presupuesto bajo La experiencia de otros turistas confirma que el cambio de moneda favorece enormemente al visitante. Al cambiar apenas 80 euros (unos 120.000 pesos argentinos), el volumen de billetes locales es tan grande que los viajeros aseguran sentirse millonarios por unos días. Los traslados en taxi cuestan alrededor de un euro (1.500 pesos argentinos) y las comidas en restaurantes típicos oscilan entre los tres y cuatro euros (4.500 a 6.000 pesos argentinos).

La gastronomía local es uno de los puntos más altos de la visita. El pan de Uzbekistán es considerado una obra de arte por su elaboración manual y su sabor inigualable. Además, platos tradicionales como el pilaf o las brochetas de carne se pueden conseguir por el equivalente a un dólar, un precio que responde a los bajos salarios mínimos locales y a que el país produce casi todo lo que consume.

image Seguridad y cultura en el corazón de la Ruta de la Seda A pesar de sus precios bajos, Uzbekistán no es el país más barato del mundo; compite con destinos como Pakistán, Egipto o India. No obstante, su gran diferencial es la seguridad. Quienes lo visitan lo describen como uno de los lugares más tranquilos y hospitalarios que han conocido, lo que lo vuelve ideal para el turismo internacional. Caminar por sus calles permite ver cómo el pasado de la legendaria Ruta de la Seda convive con la arquitectura contemporánea. Es una invitación a explorar una cultura milenaria sin las multitudes ni los costos prohibitivos de los destinos tradicionales. La hospitalidad de su gente completa un combo que posiciona a esta nación como la nueva gran oportunidad para el viajero ahorrativo.