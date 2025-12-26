Reintegro en Makro: cuándo comprar para ahorrar $30.000 con este banco

En diciembre, Makro tiene un reintegro de hasta $30.000 para quienes paguen con débito y MODO, válido solo los martes en compras presenciales.

El reintegro en Makro permite ahorrar hasta $30.000 en diciembre pagando con Visa Débito.

El reintegro en Makro se presenta como una oportunidad concreta para quienes buscan ahorrar en el supermercado durante diciembre. Con una promoción activa junto a un banco, es posible recuperar una parte importante del gasto mensual en compras presenciales.

La clave está en elegir el día correcto, la forma de pago adecuada y cumplir con los requisitos establecidos. De esta manera, el beneficio permite aliviar el presupuesto en un mes donde el consumo suele incrementarse.

Reintegro en Makro: ¿hasta cuándo se puede aprovechar? La promoción del reintegro en Makro está vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Durante todo ese período, los clientes del Banco Hipotecario pueden acceder al beneficio siempre que realicen sus compras los martes, de forma presencial, en tiendas físicas adheridas.

Makro ofrece empleo en Mendoza y Argentina. Foto: Ilustrativa / Gentileza La promoción aplica en tiendas físicas de Makro y está vigente durante todo diciembre. El descuento funciona mediante un reintegro del 25% sobre las compras realizadas con tarjeta Visa Débito del Banco Hipotecario, utilizando MODO como medio de pago desde la app del banco o la app MODO. El beneficio aplica únicamente para clientes de los segmentos Búho One, Búho Sueldo, Búho Emprendedor y Búho Jubilado, siempre que la cuenta no registre mora.

El reintegro no se acredita en el momento, sino que se deposita en la caja de ahorro del Banco Hipotecario dentro de los 30 días posteriores a la compra, y no es acumulable con otras promociones ni válido para pagos realizados a través de billeteras o plataformas no habilitadas.

Cuánto hay que gastar en Makro para recibir los $30.000 completos El tope de reintegro en Makro es de $30.000 por usuario por mes, considerando el total de consumos realizados durante diciembre. Como el beneficio cubre el 25% del monto gastado, para alcanzar el reintegro máximo es necesario realizar compras por un total de $120.000 en el mes. Estas compras pueden distribuirse en distintos martes de diciembre, siempre que se mantenga la modalidad presencial y el pago se realice con Visa Débito del Banco Hipotecario a través de MODO. Una vez alcanzado el tope mensual, los consumos adicionales ya no generan reintegro. Descuentos Mercado Pago.jpg El reintegro se acredita en la cuenta del Banco Hipotecario dentro de los 30 días de la compra. Freepik