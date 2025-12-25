25 de diciembre de 2025 - 19:42

Aumento de Asignaciones familiares: cuál es el nuevo ingreso máximo para acceder al beneficio

ANSES estableció el nuevo rango por la inflación de noviembre.

En enero habrá actualización de abril, las asignaciones familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) determinó un incremento del 2,47% en los montos de las asignaciones familiares y en los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.

Esta actualización entrará en vigencia para las prestaciones que se perciban o cuyos hechos generadores se produzcan a partir de enero de 2026 y el alza responde a la inflación de noviembre

El nuevo tope de ingresos para la exclusión del cobro de las asignaciones se fijó en $ 2.573.047 por cada integrante del grupo familiar.

En los casos en que uno de los miembros perciba una suma superior a dicho monto, el grupo familiar quedará excluido del beneficio, aun cuando la suma total de sus ingresos no supere el límite máximo establecido en los anexos de la normativa.

La información surge de la Resolución 380/2025 de la Administración Nacional de la Seguridad Social, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la República Argentina que procesó

