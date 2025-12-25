25 de diciembre de 2025 - 13:05

Libreta AUH: cómo recuperar el 20% retenido por ANSES y no perder el beneficio

ANSES recordó que la presentación de la libreta AUH es obligatoria para cobrar el 20% retenido y seguir percibiendo la asignación sin interrupciones.

El trámite resulta clave para quienes buscan saber cómo obtener el 20% retenido por ANSES, ya que ese monto solo se libera una vez que se acredita el cumplimiento de los controles de salud, educación y vacunación de los chicos y chicas alcanzados por la prestación.

Cómo obtener el 20% retenido por ANSES con la Libreta AUH

Desde ANSES explicaron que la Libreta AUH es el único documento válido para habilitar el cobro del 20% que se retiene todos los meses. “La Libreta AUH es un formulario que se genera desde la web en el que se debe acreditar que el menor ve cubiertos determinados derechos como la educación, la salud y las vacunas obligatorias”, señalaron desde el organismo previsional.

En ese sentido, ANSES remarcó que “este trámite es de carácter obligatorio para acceder al 20% retenido mensualmente durante el 2024 y continuar recibiendo la asistencia financiera en 2026, en caso de que corresponda”. Para iniciar el proceso, el titular debe ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse a la sección Hijos, apartado Libreta AUH.

El organismo aclaró además que “el único formulario válido para el trámite online es el generado por la web de Mi ANSES”. Una vez descargado, se debe imprimir y completar con las autoridades escolares y sanitarias correspondientes. Luego, el formulario completo debe ser fotografiado con buena calidad, en una superficie plana y bien iluminada, en formato JPG y con un peso menor a 3MB. Finalmente, se vuelve a ingresar a Mi ANSES para subir la documentación, tras lo cual el titular recibe un correo electrónico de confirmación.

Cuánto se cobra por AUH y cómo impacta el aumento de diciembre

En diciembre de 2025, la AUH recibió un aumento del 2,3%, en línea con la inflación de octubre. De esta manera, el monto total de la asignación llegó a $122.827 por hijo. Sin embargo, como ocurre todos los meses, los beneficiarios perciben solo el 80% ($98.261), mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH ante ANSES.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con discapacidad alcanzó los $398.852,75, con un pago directo de $319.082,20. La diferencia entre ambas líneas responde a las mayores necesidades que presentan los menores con discapacidad.

Estos incrementos se aplican bajo el esquema establecido por el Decreto 274/2024, que modificó la fórmula de movilidad y dispuso actualizaciones mensuales basadas en el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. El objetivo de este sistema es que los sectores más vulnerables no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación y puedan sostener el valor real de sus ingresos mes a mes.

