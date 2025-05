La emocionante historia de Katia de Gran Hermano: cómo fue ser madre a los 17 años

Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano, sorprendió a sus seguidores con un nuevo cambio de look

“Yo, a los 16, ya estaba embarazada”, dijo , donde recordó una decisión que había anticipado a los 12 años. “Cuando tenga 17 voy a tener un hijo”, le dijo a su madre, que respondió con escepticismo: “Dejá de hablar pelotudeces”. Pero la maternidad llegó temprano y sola. No hubo festejos ni apoyo inmediato. Su prima cortó contacto durante años y su padre reaccionó con rechazo. “Me dijo que no quería que lo tenga”, relató con dolor.

Katia Gran Hermano

La advertencia de su familia

Después, ese mismo padre enfrentó al novio de Katia y le lanzó una advertencia: “Vas a tener que sacar una familia adelante como sea”. Esa escena marcó a fuego a La Tana, que reconoció: “Yo soy loquita, pero mi viejo es diez veces más”. Durante ocho años compartió la crianza de su hija con ese mismo hombre, entre reconciliaciones y ausencias. “Cuando me peleaba con él, se iba y no me pasaba plata ni para pañales”, explicó. A eso se sumó la indiferencia de la familia paterna de la niña. “Nunca me ayudaron”, afirmó.