Cata Gorostidi se desligó de El Villano tras confirmar su enfermedad: que dijo la ex Gran Hermano

El músico de 34 años decidió contar públicamente su diagnóstico en las últimas horas . A través de una publicación directa en sus redes, compartió su situación personal no solo para informar a sus fanáticos, sino también para generar conciencia sobre la importancia de los controles médicos y la prevención en las relaciones sexuales.

"Paso por acá porque me están llegando millones de mensajes y quiero aclarar una sola cosa", comenzó diciendo Gorostidi en sus historias de Instagram. Luego, se refirió directamente al cantante: " Con respecto a El Villano y la enfermedad que confesó que padece, creo que hay que respetarlo . Tiene mucha valentía y le deseo de todo corazón que esté muy bien". A su vez, aprovechó el espacio para dejar un mensaje de concientización: " Siempre acuérdense que hay que tener relaciones sexuales con protección ".

Catalina Gorostidi La ex concursante de Gran Hermano se refirió a la enfermedad de El Villano. Web

Sin embargo, la parte más contundente de su descargo llegó cuando desmintió cualquier tipo de relación sentimental con el artista. "Estoy leyendo por todos lados 'el ex de Cata Gorostidi', y no, yo nunca estuve con El Villano, ni siquiera le llegué a dar un beso", sostuvo con firmeza. "Solamente hicimos un videoclip juntos. Me pareció un chico lindo, pero lo vi literalmente dos veces en mi vida. Nunca pasó absolutamente nada, nunca fue mi novio, nunca salí con él", remarcó para despejar todo tipo de especulaciones.