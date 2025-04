El crudo relato de El Villano tras contar que tiene VIH: "Desde lo más oscuro que viví..."

“ No sé quién me contagió, a quién contagié, porque hace dos años que estoy en pareja con la misma persona y gracias a Dios ella se analizó y está bien ; porque siempre nos cuidamos”, relató el músico, que a sus 34 años optó por hacer público su diagnóstico con absoluta sinceridad.

El Villano eligió este medio para comunicarlo no solo a sus fanáticos, sino también a sus familiares y amigos. “ Tengo HIV, sí, y todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video porque no quería que nadie me pare de hacerlo”, explicó, dejando en claro que tomó la decisión de forma personal y sin intermediarios.

La reflexión de El Villano luego de hacer público que tiene HIV

Sobre cómo descubrió su estado de salud, contó: “Me sentía muy bien, me sentía en mi mejor momento de vida. Fui por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado. Me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos lo del HIV y todo me salió bien, pero HIV positivo”.