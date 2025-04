L-Gante rompió el silencio: contó la verdad sobre su salud y habló de la separación de Wanda Nara

L-Gante reapareció en televisión tras varios días de preocupación por su estado de salud y las versiones sobre su vida personal. Fue como invitado al programa Mujeres Argentinas , que conduce María Belén Ludueña El Trece, y no solo rompió el silencio sobre su cuadro médico, sino que también confirmó su separación de Wanda Nara .

El cantante evitó dar precisiones médicas , pero confirmó que sufre un problema que afecta tanto el corazón como el sistema digestivo. “Estoy bien, enfocado y tratando eso que me diagnosticaron los médicos. Fui a hacerme un chequeo general, como a cualquiera le puede ocurrir y nos llevamos una sorpresa. Tengo que tener cuidado en la comida, ritmo más suave por lo cardíaco y seguir yendo al médico para ver cómo va todo”, explicó, con tono calmo y gesto serio.

Pero el foco de la charla no solo giró en torno a su salud. La periodista fue directa y le preguntó qué ocurrió con Wanda Nara , con quien mantuvo un vínculo amoroso. “ Con Wanda nos separamos, y hasta ahí . De lo único que hablamos es de unas pastillas mías que tiene ella, que son para descansar bien, para dormir, y después no hablamos más”, reveló.

Cuando le mencionaron que Wanda había hecho declaraciones sobre el fin del romance, L-Gante dejó entrever cierta incomodidad. “Vi que dijo algo, pero bueno, hay algunas mujeres que les gusta caer bien paradas. Ella siempre cae bien parada. Yo me siento tranquilo, es una decisión de parte de los dos”, comentó.

Más adelante, Ludueña quiso saber si todavía estaba enamorado de la empresaria. “No”, respondió sin dudar. Sin embargo, también rescató lo positivo del vínculo. “Sí, me acompañó bastante. No tengo cosas malas para decir, y si las tuviera, tampoco lo diría, tengo códigos”, sostuvo.

Sobre el momento elegido para anunciar la separación, el cantante explicó que lo hizo con cautela. “Nos separamos porque así lo veíamos los dos. Me tomé el tiempo, el espacio a través de las redes para anunciarlo el día de Pascuas, porque la gente pensaba que estábamos juntos y por ahí nos enganchaban en otra cosa y quedábamos mal alguno de los dos”, dijo. Y, ante la repregunta sobre si realmente fue una decisión compartida, respondió: “Sí, un poco creo, yo también”.