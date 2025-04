Sergio Lapegüe está internado por neumonía: su esposa compartió un video desde el hospital y habló de su salud

Camila Lattanzio, ex Gran Hermano continúa internada tras su accidente: cómo se encuentra

“ A mí me gusta venir al hospital todos los años, una neumonía está bien ”, bromeó entre toses. Sin embargo, la situación no dejó de preocupar a sus seguidores, sobre todo por los antecedentes de salud del periodista.

El periodista había viajado a Corrientes para conducir un evento, a pesar de sentirse mal desde hacía varios días. “Venía sintiéndose mal hace unas cuantas semanas, pero la venía llevando así como es él”, contó Bochi a "Intrusos". “El miércoles ya se empezó a sentir con dolor de cuerpo, se sentía raro, yo lo noté medio agitado. Pero no se iba a hacer ver, la iba llevando con ibuprofeno”.

El pronóstico de Sergio Lapegüe

Según relató su esposa en un mensaje de audio que fue compartido al aire por Andrea Taboada, el viernes continuaba igual y, a pesar de todo, viajó el sábado para cumplir con su compromiso laboral. “Me hizo una videollamada desde allá, tenía los cachetes todos colorados y me dijo que le dolía mucho el cuerpo”, relató. Lapegüe regresó a Buenos Aires el domingo por la mañana. “Me dijo ‘titirité toda la noche, me voy de acá a la Trinidad’. Le dije que no, que se venga para el Juncal, donde está su neumonólogo”, explicó Bochi. Fue allí donde le realizaron estudios que confirmaron el diagnóstico de neumonía.